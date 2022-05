Τα κρατικά μέσα του Ιράν μετέδωσαν εικόνες από τη στιγμή που γίνεται η κατάσχεση των ελληνικών τάνκερ στον Περσικό Κόλπο.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media βλέπουμε πλάνα από τη στιγμή που τα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, φτάνουν πάνω από τα τάνκερ με ελικόπτερα και αποβιβάζονται στο κατάστρωμά τους.

Μάλιστα, μερικά από τα πλάνα είναι σαν να τα βλέπουμε από… τα μάτια των μελών της οργάνωσης, καθώς φορούν κάμερες στις στολές τους.

Στο Delta Poseidon επιβαίνουν 25 άτομα πλήρωμα μεταξύ των οποίων δύο Έλληνες, και στο Prudent Warrior 23 άτομα πλήρωμα, μεταξύ των οποίων 8 Έλληνες και ένας Κύπριος.

‼️🇮🇷🇬🇷Iranian state media released video footagefrom the seizure of Greek oil tankers in the waters of the Persian Gulf by the Iranian Navy‼️ pic.twitter.com/tqHUmXIg9o