Ιράν: Χάος και αίμα στην κηδεία του Σουλεϊμανί

Τριάντα δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στο ποδοπάτημα κατά την διάρκεια της κηδείας του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στην πόλη Κερμάν, ενώ οι επικήδειες εκδηλώσεις και ο ενταφιασμός του αναβλήθηκαν λόγω της σημερινής τραγωδίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna.

«Δυστυχώς, 32 συμπατριώτες μας έχασαν την ζωή τους σε αυτό το στάδιο της πορείας του φερέτρου του Σουλεϊμανί», ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση ο Πιρ Χοσέιν Κουλιβάντ, επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας εκτάκτων περιστατικών, προσθέτοντας ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε 190.

Στο κέντρο της πόλης Κερμάν, της γενέτειρας του ιρανού στρατηγού, ο οποίος επρόκειτο να ενταφιασθεί το απόγευμα, μεγαλειώδες πλήθος, όπως και τις δύο προηγούμενες ημέρες στην Τεχεράνη και στις άλλες ιρανικές πόλεις, είχε συρρεύσει για να ξεπροβοδίσει τον ισχυρό άνδρα του Ιράν που σκοτώθηκε από αμερικανικό πλήγμα την Παρασκευή στην Βαγδάτη.

Σοκαριστικά πλάνα που έχουν ήδη ανέβει στα social media έχουν καταγράψει τις στιγμές του πανικού μετά την τραγωδία στην τελετή ταφής του Σουλεϊμανί.

Ο φόνος του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ ήταν μια ενέργεια κρατικής τρομοκρατίας και το Ιράν θα απαντήσει με ανάλογο τρόπο, προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN η οποία μεταδόθηκε σήμερα.

“Πρόκειται για κρατική τρομοκρατία”, κατήγγειλε ο Ζαρίφ. “Πρόκειται για μια επιθετική ενέργεια απέναντι στο Ιράν και ισοδυναμεί με ένοπλη επίθεση εναντίον του Ιράν. Όμως θα απαντήσουμε αναλογικά”, πρόσθεσε ο Ιρανός υπουργός.

Δείτε τις σοκαριστικές εικόνες

Can't confirm the video / 20+ dead and injured in stampede during Solleimani's funeral #Kerman #Iran pic.twitter.com/9I1mq8qroW

Iranian state television is reporting that a stampede has erupted at a funeral procession for a general slain in U.S. airstrike and that there are an unspecified number of people killed or injured. https://t.co/fCqILIfv2L

— The Associated Press (@AP) January 7, 2020