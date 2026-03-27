Ιρανοί χάκερς παραβίασαν το προσωπικό email του διευθυντή του FBI Κας Πατέλ, διέρρευσαν φωτογραφίες και έγγραφα στο διαδίκτυο

Αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την παραβίαση
Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ
Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ / REUTERS/Mike Blake//File Photo

Η ομάδα χάκερ Handala, η οποία συνδέεται με το Ιράν, παραβίασε το προσωπικό email του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, και διέρρευσε φωτογραφίες και έγγραφά του στο διαδίκτυο. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, εντείνοντας τις ανησυχίες για κυβερνοεπιθέσεις με γεωπολιτικό υπόβαθρο.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, οι χάκερς της ομάδας Handala Hack Team – που συνδέεται με το Ιράν – ανέφεραν ότι ο Πατέλ «προστίθεται πλέον στη λίστα των επιτυχημένων στόχων τους».

Αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την παραβίαση και αναφέρει ότι «το υλικό του Κας Πατέλ που δημοσιεύτηκε από ομάδα χάκερ που συνδέεται με το Ιράν φαίνεται αυθεντικό».

Το FBI δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο, ενώ και οι χάκερ δεν ανταποκρίθηκαν σε σχετικά μηνύματα, αναφέρει το Reuters.

