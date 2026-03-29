Κόσμος

Ιρανός αξιωματούχος: Η Τεχεράνη θα αποφασίσει πότε θα λήξει ο πόλεμος – Έχουμε επαρκές οπλοστάσιο

«Αυτός είναι ο δικός μας πόλεμος και δεν θα σταματήσουμε να αμυνόμαστε μέχρι να διδάξουμε στον Τραμπ και τον Νετανιάχου ένα ιστορικό μάθημα»
REUTERS
REUTERS/Tomer Appelbaum

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν δήλωσε στο CNN ότι η Τεχεράνη θα καθορίσει το πότε θα λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη για παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα απέρριψε τις εκτιμήσεις των ΗΠΑ ότι η σύγκρουση στο Ιράν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες, επισημαίνοντας ότι και προηγούμενες αμερικανικές προβλέψεις για σύντομη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή είχαν αποδειχθεί λανθασμένες.

Παράλληλα, χαρακτήρισε μη ρεαλιστική τη δήλωση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, περί συνέχισης των συγκρούσεων για λίγες εβδομάδες.

«Αυτός είναι ο δικός μας πόλεμος και δεν θα σταματήσουμε να αμυνόμαστε μέχρι να διδάξουμε στον Τραμπ και τον Νετανιάχου ένα ιστορικό μάθημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το πυραυλικό και μη επανδρωμένο οπλοστάσιο του Ιράν είναι επαρκές για να στηρίξει μακροχρόνιες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα ενισχύει την αντιαεροπορική της άμυνα, προσαρμόζοντας τις αναπτύξεις της, παρακολουθώντας τους διαδρόμους εισόδου εχθρικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της και ενσωματώνοντας νέο εξοπλισμό.

Όπως υποστήριξε, τα μέτρα αυτά αναμένεται να επιβάλουν «σκληρότερες συνθήκες» στους αντιπάλους του Ιράν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
115
104
57
57
Newsit logo
Newsit logo