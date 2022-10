Στους 7 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη σε βενζινάδικο της Ιρλανδίας, που σημειώθηκε χθες Παρασκευή (7.10.2022) στην κομητεία Ντονεγκάλ.

Ειδικότερα, η έκρηξη σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 15:00 (17:00 ώρα Ελλάδας) σε βενζινάδικο στα όρια του χωριού Κρίσλα, στην κομητεία Ντονεγκάλ της Ιρλανδίας. Αρχικά οι νεκροί ανέρχονταν σε 3, ωστόσο σήμερα αυξήθηκε.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης να συνεχίζεται, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ιρλανδική αστυνομία, η οποία ακόμα δεν έχει διατυπώσει καμιά υπόθεση δημόσια για τα αίτια της καταστροφής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οκτώ ακόμα άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Our thoughts are with the community of Creeslough in Donegal after this tragic event today. Our Civil Defence volunteers are assisting the emergency services tonight with this rescue operation #volunteers #civildefence @donegalcouncil #creeslough pic.twitter.com/HRp9pebONk