Ιρλανδία: Εκκενώθηκε προληπτικά το αεροδρόμιο του Δουβλίνου λόγω συναγερμού – Δεν σχετίζεται με την κυβερνοεπίθεση

Το Τέρμιναλ 2 του αεροδρομίου του Δουβλίνου εκκενώθηκε το Σάββατο μετά από συναγερμό ασφαλείας – Το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με την κυβερνοεπίθεση που έπληξε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια
Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει την αστυνομία να παρεμβαίνει στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου
Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει την αστυνομία να παρεμβαίνει στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου / Πηγή: Χ

Την ώρα που η ευρωπαϊκή αεροπορία ζει ήδη μια «μαύρη μέρα», με κυβερνοεπίθεση να παραλύει μεγάλα αεροδρόμια σε Βρετανία, Γερμανία και Βέλγιο, το αεροδρόμιο του Δουβλίνου στην Ιρλανδία αναγκάστηκε να εκκενώσει το Τέρμιναλ 2 λόγω συναγερμού ασφαλείας το Σάββατο (20.09.2025). Ο φορέας διαχείρισης DAA διευκρίνισε, σύμφωνα με το BBC, ότι πρόκειται για προληπτικό μέτρο.

Η ιρλανδική αστυνομία, η Gardaí, επενέβη στο Τέρμιναλ 2 του αεροδρομίου του Δουβλίνου στην Ιρλανδία, ενώ οι επιβάτες οδηγήθηκαν σε προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και οι αεροπορικές πτήσεις ενδέχεται να επηρεαστούν προσωρινά.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το BBC, το αεροδρόμιο τόνισε ότι «η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού είναι απόλυτη προτεραιότητα», ζητώντας από όλους να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού. Το DAA συνέστησε στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία για ενημερώσεις και ευχαρίστησε τους επιβάτες για την υπομονή τους.

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρουν ότι η αστυνομία βρίσκεται στον διάδρομο προσγείωσης, με ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Άλλα βίντεο δείχνουν αστυνομικούς να μπλοκάρουν τους δρόμους που οδηγούν στον τερματικό σταθμό και επιβάτες στο δρόμο.

 

 

Σύμφωνα με το The Independent, το περιστατικό δεν συνδέεται με την κυβερνοεπίθεση που σήμερα προκαλεί προβλήματα σε μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης, όπως το Χίθροου, το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες. Ωστόσο, ο δημοσιογράφος Simon Calder σημείωσε ότι πρόκειται για «μία ακόμη κακή είδηση» σε μια ήδη δύσκολη ημέρα για την ευρωπαϊκή αεροπορία.

«Σε μια μέρα που φαινόταν ήδη δύσκολη για τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές, αυτή είναι μια ακόμη κακή εξέλιξη», είπε χαρακτηριστικά. Ο Calder υπενθύμισε ότι το Τέρμιναλ 2 του Δουβλίνου αποτελεί τον βασικό κόμβο της Aer Lingus, με πτήσεις τόσο προς το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για υπερατλαντικές συνδέσεις.

