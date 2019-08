Ισλανδία: 50 φάλαινες «πιλότοι» ξεβράστηκαν στις ακτές – video

Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο συμβάν με φάλαινες «πιλότους» σε δύο εβδομάδες στην Ισλανδία, με άλλα 52 κήτη στα δυτικά της νησιωτικής χώρας.

Οι ραμφοφάλαινες ανακαλύφθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (2.8.2019) στην περιοχή Γκάρντουρ, σε απόσταση 50 χλμ. από την πρωτεύουσα Ρέικιαβικ.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, οι περίοικοι αμέσως μετά τον εντοπισμό τους κατέβαλαν απεγνωσμένες προσπάθειες να σύρουν τις φάλαινες πίσω στη θάλασσα, προτού ακόμη καταφθάσουν οι υπηρεσίες αρωγής, ή να τις κρατήσουν εν ζωή. Το είδος αυτό απαντάται σε όλον τον Ατλαντικό και εκτιμάται ότι ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 600 με 800.000 κήτη.

Pilot #whales swimming nearshore these days on W. side of Iceland, with 2 mass strandings occurring over past month. Usually they feed offshore on #squid . Is squid moving inshore? Video: Max Hoyt @lakitours whale watch Fri. @marinemammalogy @EuroCetSoc @whalesorg @IceWhale 2/2 pic.twitter.com/RhQkNrZVoS

Icelanders refloat 30 #pilotwhales stranded at Gard, SW Iceland last night. 20 others dead. Pilot #whales are showing up in recent days around W. side of Iceland close to shore. One large group stranded in July https://t.co/B2TYENIzk4 @marinemammalogy @EuroCetSoc @whalesorg 1/2 pic.twitter.com/XMCp95h9dC

— Erich Hoyt (@ErichHoyt) August 3, 2019