Ισλανδία: Πιλότος έκανε «flyover» με Boeing πάνω από το χωριό του για να γιορτάσει τη συνταξιοδότησή του

Η τελευταία πτήση ενός πιλότου στην Ισλανδία, λίγο πριν βγει στη σύνταξη φαίνεται ότι προκάλεσε σάλο. Ο πιλότος, σε μία κίνηση αποχαιρετισμού προς την πόλη του, πέταξε τόσο χαμηλά που τρόμαξε κατοίκους αλλά και τους επιβάτες του αεροσκάφους.

Ο πιλότος του Boeing 757, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ισλανδία, όταν πέταξε σε «επικίνδυνα χαμηλό» ύψος πάνω από τη γενέτειρά του, τα νησιά Vestmannaeyjar, ένα ηφαιστειακό σύμπλεγμα, για να γιορτάσει τη συνταξιοδότησή του, το Μεγάλο Σάββατο, 11.04.2026.

Οι κάτοικοι του μικρού νησιού αλλά και οι επιβάτες της πτήσης από τη Φρανκφούρτη προς την Ισλανδία τρόμαξαν, όταν το αεροπλάνο κατέβηκε σε ύψος μόλις 100 μέτρων πάνω από τα σπίτια, λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Keflavik, αναφέρει η Daily Mail.

Η Icelandair ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία, καθώς η χαμηλή πτήση έγινε χωρίς άδεια και φαίνεται πως ήταν ένας προσωπικός «αποχαιρετισμός» του πιλότου στον τόπο όπου μεγάλωσε.

Η επικεφαλής πτήσεων, Linda Gunnarsdottir, είπε ότι πιθανόν οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για αυτό το «πέρασμα» κατά τη διάρκεια της πτήσης, αλλά η εταιρεία δεν το έχει επιβεβαιώσει ακόμα.

Βίντεο από κατοίκους δείχνουν το μεγάλο αεροπλάνο να πετάει σχεδόν στο ύψος των λόφων, πολύ χαμηλά πάνω από σπίτια και δέντρα.

Οι κάτοικοι είπαν ότι ένιωσαν έντονο θόρυβο και δονήσεις, ενώ κάποιοι φοβήθηκαν ότι το αεροπλάνο θα πέσει, βλέποντάς το να πετά τόσο χαμηλά πάνω από την πόλη.

Η Gunnarsdottir τόνισε ότι ο πιλότος έκανε την κίνηση αυτή χωρίς να το γνωρίζει ή να το έχει εγκρίνει η εταιρεία. «Στην αεροπορία όλα λειτουργούν με αυστηρούς κανόνες, διαδικασίες και checklists. Αυτό που έγινε δεν ανήκει σε αυτά που επιτρέπονται σε μια κανονική επιβατική πτήση. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο, είναι σοβαρό θέμα και θα το εξετάσουμε εσωτερικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε επίσης ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι συνηθισμένα σε τελευταίες πτήσεις πιλότων, αν και έχουν συμβεί και στο παρελθόν.

Icelandair pilot under investigation after flying at a low altitude over the town of Vestmannaeyjar on Saturday.



The Boeing 757 was on a scheduled flight from Frankfurt when the pilot on his last flight went on a sightseeing flight over his childhood home in the Westman Islands… pic.twitter.com/bjxjTnUAgh — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 12, 2026

Οι χαμηλές διελεύσεις (flyovers) είναι πιο συνηθισμένες σε στρατιωτικά αεροσκάφη, που μεταφέρουν λίγα άτομα, και όχι απαραίτητα σε τόσο χαμηλό ύψος.

Λόγω των κινδύνων, τέτοιες κινήσεις δεν γίνονται συνήθως από επιβατικά αεροπλάνα, όπως τα Boeing 757, που μπορούν να μεταφέρουν περίπου 200 άτομα.

This is a better quality video captured from the cabin of Icelandair Boeing 757. The captain is doing a low pass over his village, Vestmannaeyjar, on his retirement flight.

The customer is always right, and from the cabin, you can hear the passengers seem to enjoy the ride, even… pic.twitter.com/nEEiW1TjNl — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) April 13, 2026

Η Icelandair εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό, αλλά δεν έχει πει ακόμα αν θα υπάρξουν πειθαρχικές συνέπειες, με την έρευνα των αρχών να συνεχίζεται.