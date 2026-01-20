Κόσμος

Ισπανία: Αγωνία δίχως τέλος για αγνοούμενο γιατρό στο σιδηροδρομικό δυστύχημα – Έκκληση της οικογένειάς του στα social media

«Είναι τρομακτικό να μην υπάρχει καμία πληροφορία» - Η οικογένεια και οι φίλοι του ζητούν βοήθεια
Ο γιατρός που αγνοείται από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
Ο γιατρός που αγνοείται από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Η αγωνία για τους 43 αγνοούμενους από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία είναι ασφυκτική. Οι ώρες περνούν, τα νοσοκομεία έχουν ερευνηθεί ένα προς ένα, οι λίστες έχουν διασταυρωθεί ξανά και ξανά – κι όμως, το όνομά του νεαρού γιατρού – καρδιολόγου δεν βρίσκεται πουθενά.

Εκτός από τους 41 νεκρούς, υπάρχει και το δράμα των αγνοούμενων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία.

Η αναζήτηση του 30χρονου γιατρού Χεσούς Σαλδάνια εξελίσσεται σε εφιάλτη τόσο για την οικογένεια όσο και για τους φίλους του.

Η έρευνα για τον εντοπισμό του συνεχίζεται αδιάκοπα. Ο νεαρός καρδιολόγος, με καταγωγή από τη Μάλαγα και εργαζόμενος στο νοσοκομείο La Paz της Μαδρίτης, αγνοείται. Ταξίδευε μόνος του, στο βαγόνι 8 του συρμού, με προορισμό τη Μαδρίτη, όπου επρόκειτο να επιστρέψει στη δουλειά του.

Από τη στιγμή του δυστυχήματος, το περιβάλλον του έχασε κάθε επαφή μαζί του. Μια συνεπιβάτιδα κατάφερε να εντοπίσει το κινητό του τηλέφωνο, όμως αυτό δεν οδήγησε σε κανένα ίχνος για την τύχη του. Έτσι, η οικογένεια και οι φίλοι του έχουν στραφεί στα social media δημοσιεύοντας φωτογραφίες του και ζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη.

«Δεν εμφανίζεται σε κανένα μητρώο νοσοκομείου. Επισήμως παραμένει αγνοούμενος», δήλωσε το πρωί της Τρίτης (20.01.2026) ο φίλος του, Ιγνάθιο, ύστερα από ακόμη μία νύχτα γεμάτη αγωνία. Όπως εξηγεί, παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τους πληγέντες, δεν έχει δοθεί καμία σαφής απάντηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι φίλοι και οι συνάδελφοί του, ο Χεσούς Σαλδάνια επιβιβάστηκε σε ασθενοφόρο μετά το δυστύχημα. Δεν βρίσκεται, ωστόσο, στη λίστα των νεκρών ούτε στο νοσοκομείο Reina Sofía. Υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει μεταφερθεί σε κάποιο άλλο νοσοκομείο της περιοχής.

Η αδελφή του, Ναταλία Σαλδάνια, παιδίατρος στη Μάλαγα, διευκρίνισε μέσω των social media ότι δεν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Χαέν, το οποίο επισκέφθηκε ήδη η οικογένεια. «Δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα. Είναι τρομακτικό», λένε φίλοι του, τονίζοντας πως έχουν ερευνηθεί όλα τα νοσοκομεία χωρίς αποτέλεσμα και πως το νοσοκομείο La Paz δεν έχει εκδώσει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
301
193
128
99
92
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραγωδία στην Ισπανία: Οι προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών και ο σπασμένος σύνδεσμος ως «κλειδί» - Στους 41 οι νεκροί
Από τις 8 Αυγούστου του 2025 το συνδικάτο των Ισπανών Μηχανοδηγών, είχε ενημερώσει το υπουργείο Μεταφορών για «σοβαρές φθορές» και κραδασμούς - Τουλάχιστον τρεις σοροί είναι εγκλωβισμένες στα συντρίμμια
Στιγμιότυπο από βίντεο που παρέχει η Guardia Civil, με αστυνομικούς να συλλέγουν στοιχεία δίπλα στην σπασμένη ράγα στο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων στην Ισπανία
7
Μακρόν για Τραμπ: Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες – Παράθυρο για χρήση «εμπορικού μπαζούκα» κατά των ΗΠΑ
«Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, χρειαζόμαστε περισσότερη σταθερότητα σε αυτόν τον κόσμο» τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος που δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Τραμπ στο Νταβός
Ο Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός
Newsit logo
Newsit logo