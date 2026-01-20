Ισπανία: Αγωνία δίχως τέλος για αγνοούμενο γιατρό στο σιδηροδρομικό δυστύχημα – Έκκληση της οικογένειάς του στα social media

Η αγωνία για τους 43 αγνοούμενους από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία είναι ασφυκτική. Οι ώρες περνούν, τα νοσοκομεία έχουν ερευνηθεί ένα προς ένα, οι λίστες έχουν διασταυρωθεί ξανά και ξανά – κι όμως, το όνομά του νεαρού γιατρού – καρδιολόγου δεν βρίσκεται πουθενά.

Εκτός από τους 41 νεκρούς, υπάρχει και το δράμα των αγνοούμενων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία.

Η αναζήτηση του 30χρονου γιατρού Χεσούς Σαλδάνια εξελίσσεται σε εφιάλτη τόσο για την οικογένεια όσο και για τους φίλους του.

Η έρευνα για τον εντοπισμό του συνεχίζεται αδιάκοπα. Ο νεαρός καρδιολόγος, με καταγωγή από τη Μάλαγα και εργαζόμενος στο νοσοκομείο La Paz της Μαδρίτης, αγνοείται. Ταξίδευε μόνος του, στο βαγόνι 8 του συρμού, με προορισμό τη Μαδρίτη, όπου επρόκειτο να επιστρέψει στη δουλειά του.

Από τη στιγμή του δυστυχήματος, το περιβάλλον του έχασε κάθε επαφή μαζί του. Μια συνεπιβάτιδα κατάφερε να εντοπίσει το κινητό του τηλέφωνο, όμως αυτό δεν οδήγησε σε κανένα ίχνος για την τύχη του. Έτσι, η οικογένεια και οι φίλοι του έχουν στραφεί στα social media δημοσιεύοντας φωτογραφίες του και ζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη.

Mi amigo Jesús Saldaña, cardiólogo en el hospital La Paz, iba en uno de los vagones Iryo accidentados.



No sabemos nada de él desde tuvo lugar el accidente.



Si alguien tiene alguna noticia sobre él, le ruego que me escriba.



Agradezco mucho la difusión. pic.twitter.com/2LZBKrOPLM — Ignacio Álvarez (@ialvarez95) January 19, 2026

«Δεν εμφανίζεται σε κανένα μητρώο νοσοκομείου. Επισήμως παραμένει αγνοούμενος», δήλωσε το πρωί της Τρίτης (20.01.2026) ο φίλος του, Ιγνάθιο, ύστερα από ακόμη μία νύχτα γεμάτη αγωνία. Όπως εξηγεί, παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τους πληγέντες, δεν έχει δοθεί καμία σαφής απάντηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι φίλοι και οι συνάδελφοί του, ο Χεσούς Σαλδάνια επιβιβάστηκε σε ασθενοφόρο μετά το δυστύχημα. Δεν βρίσκεται, ωστόσο, στη λίστα των νεκρών ούτε στο νοσοκομείο Reina Sofía. Υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει μεταφερθεί σε κάποιο άλλο νοσοκομείο της περιοχής.

Η αδελφή του, Ναταλία Σαλδάνια, παιδίατρος στη Μάλαγα, διευκρίνισε μέσω των social media ότι δεν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Χαέν, το οποίο επισκέφθηκε ήδη η οικογένεια. «Δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα. Είναι τρομακτικό», λένε φίλοι του, τονίζοντας πως έχουν ερευνηθεί όλα τα νοσοκομεία χωρίς αποτέλεσμα και πως το νοσοκομείο La Paz δεν έχει εκδώσει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση.