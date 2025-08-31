Ισπανία: Ακτιβίστριες υπέρ της προστασίας του κλίματος βανδάλισαν την Σαγράδα Φαμίλια

Δύο ακτιβίστριες υπέρ της προστασίας του κλίματος έριξαν σήμερα, Κυριακή (31/8/2025), κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη, για να διαμαρτυρηθούν για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για το θέμα της «κλιματικής αλλαγής», με αποτέλεσμα να προκληθούν τόσες πολλές φονικές πυρκαγιές στην Ισπανία.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στα social media η οργάνωση Futuro Vegetal, διακρίνονται δύο μέλη της να συλλαμβάνονται από άνδρες ασφαλείας, αφού έχουν ρίξει μπογιά στο κάτω μέρος μιας στήλης του διάσημου καθεδρικού ναού στην Ισπανία, «Σαγράδα Φαμίλια», φωνάζοντας: «Κλιματική δικαιοσύνη».

«Με αυτήν τη διαμαρτυρία, η περιβαλλοντική οργάνωση καταγγέλλει την απουσία μέτρων εκ μέρους της κυβέρνησης ενάντια στην κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της στις πυρκαγιές που κατέστρεψαν τη χερσόνησο και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι», λέει η Futuro Vegetal σε ένα δελτίο Τύπου.

Η Sagrada Familia, την οποία σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Αντόνι Γκαουντί (1852-1926), αν και ημιτελής, αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης της Βαρκελώνης.

Η Ισπανία βρέθηκε αντιμέτωπη τον Αύγουστο με ένα κύμα φονικών δασικών πυρκαγιών, που προκάλεσαν τον θάνατο 4 ανθρώπων και κατέστρεψαν περισσότερα από 3.500.000 στρέμματα.

ACTUAMOS



Lanzamos polvo tintado a la fachada de la Sagrada Familia para protestar contra la complicidad de los distintos gobiernos en los incendios que han arrasado la Península este verano pic.twitter.com/cWwznojZJO — FuturoVegetal (@FuturoVegetal) August 31, 2025

Αυτές οι φωτιές συνιστούν «μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές» που αντιμετώπισε η χώρα τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την αριστερή κυβέρνηση, η οποία συνέδεσε το εύρος τους με την κλιματική αλλαγή.

Η Futuro Vegetal έχει πραγματοποιήσει δεκάδες παρόμοιες κινητοποιήσεις τα τελευταία χρόνια, που καταγγέλλονται ως βανδαλισμοί από πολλά μουσεία, μεταξύ άλλων μία διαμαρτυρία το 2022 όπου ακτιβιστές της κόλλησαν τα χέρια τους στις κορνίζες πινάκων του Ισπανού ζωγράφου Φρανθίσκο Γκόγια στο Μουσείο Prado, στη Μαδρίτη.