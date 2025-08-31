Κόσμος

Ισπανία: Ακτιβίστριες υπέρ της προστασίας του κλίματος βανδάλισαν την Σαγράδα Φαμίλια

Οι ακτιβίστριες έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη, ως ένδειξη διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση επειδή υποστηρίζουν ότι δεν κάνει τίποτα για το θέμα της «κλιματικής αλλαγής»
Οι ακτιβίστριες στην Ισπανία
Οι ακτιβίστριες στην Ισπανία / φωτό από βίντεο X

Δύο ακτιβίστριες υπέρ της προστασίας του κλίματος έριξαν σήμερα, Κυριακή (31/8/2025), κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη, για να διαμαρτυρηθούν για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για το θέμα της «κλιματικής αλλαγής», με αποτέλεσμα να προκληθούν τόσες πολλές φονικές πυρκαγιές στην Ισπανία.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στα social media η οργάνωση Futuro Vegetal, διακρίνονται δύο μέλη της να συλλαμβάνονται από άνδρες ασφαλείας, αφού έχουν ρίξει μπογιά στο κάτω μέρος μιας στήλης του διάσημου καθεδρικού ναού στην Ισπανία, «Σαγράδα Φαμίλια», φωνάζοντας: «Κλιματική δικαιοσύνη».

«Με αυτήν τη διαμαρτυρία, η περιβαλλοντική οργάνωση καταγγέλλει την απουσία μέτρων εκ μέρους της κυβέρνησης ενάντια στην κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της στις πυρκαγιές που κατέστρεψαν τη χερσόνησο και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι», λέει η Futuro Vegetal σε ένα δελτίο Τύπου.

Η Sagrada Familia, την οποία σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Αντόνι Γκαουντί (1852-1926), αν και ημιτελής, αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης της Βαρκελώνης.

Η Ισπανία βρέθηκε αντιμέτωπη τον Αύγουστο με ένα κύμα φονικών δασικών πυρκαγιών, που προκάλεσαν τον θάνατο 4 ανθρώπων και κατέστρεψαν περισσότερα από 3.500.000 στρέμματα.

Αυτές οι φωτιές συνιστούν «μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές» που αντιμετώπισε η χώρα τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την αριστερή κυβέρνηση, η οποία συνέδεσε το εύρος τους με την κλιματική αλλαγή.

Η Futuro Vegetal έχει πραγματοποιήσει δεκάδες παρόμοιες κινητοποιήσεις τα τελευταία χρόνια, που καταγγέλλονται ως βανδαλισμοί από πολλά μουσεία, μεταξύ άλλων μία διαμαρτυρία το 2022 όπου ακτιβιστές της κόλλησαν τα χέρια τους στις κορνίζες πινάκων του Ισπανού ζωγράφου Φρανθίσκο Γκόγια στο Μουσείο Prado, στη Μαδρίτη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οι «incognito» διακοπές του Γουίλιαμ και της Κέιτ στην Κεφαλονιά - Λύθηκε το «μυστήριο» με το σούπερ γιοτ αξίας 20 εκ. λιρών
Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, καθώς και τα παιδιά τους, πέρασαν τις περισσότερες διακοπές τους σε ένα σούπερ γιοτ, κατεβαίνοντας στην Κεφαλονιά μόνο κατά την άφιξη και την αναχώρησή τους
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ 1
Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τη Γάζα: Εικόνες χάους με δεκάδες νεκρούς αμάχους, ανάμεσά τους και παιδιά
Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε τον εκπρόσωπο της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα σε μεγάλη επιδρομή στη Γάζα, όπου πέθαναν δεκάδες άμαχοι - Ξεκινάει σήμερα η αποστολή αλληλεγγύης από την Ισπανία, ανάμεσα στους ακτιβιστές και η Γκρέτα Τούνμπεργκ
Γάζα
2
Η Χαμάς ανέβασε βίντεο με τον Ισμαήλ Χανίγια, τον Γιαχία Σινουάρ και τον Μοχάμεντ Ντέιφ πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ – Αδημοσίευτα πλάνα
Στο προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς καταγράφεται, μεταξύ άλλων, στιγμιότυπο από συνάντηση των πρώην ηγετών της που σκοτώθηκαν όλοι σε ισραηλινές επιθέσεις
Η ηγεσία της Χαμάς
7
Εντοπίστηκε πορτοκαλί καρχαρίας με λευκά μάτια στην Κόστα Ρίκα - Ο μοναδικός στο είδος του που έχει βρεθεί ποτέ
Ο καρχαρίας ξεχώρισε αμέσως στα καθαρά νερά της Κόστα Ρίκα λόγω του ασυνήθιστου πορτοκαλί χρώματος του, το οποίο οι επιστήμονες λένε ότι προκαλείται από μια σπάνια πάθηση γνωστή ως ξανθοχρωμισμός
Πορτοκαλί καρχαρίας
1
Ο Τραμπ καθιστά υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας εκλογέα για να περιορίσει την επιστολική ψήφο στις ΗΠΑ
Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει πως θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για τον τερματισμό της επιστολικής ψήφου και της χρήσης συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo