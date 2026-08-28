Ισπανία: «Αναζωπυρώνεται» η ένταση στον καταυλισμό μεταναστών στη Θέουτα – Διαδηλωτές καίνε σκηνές και εμποδίζουν τη διανομή τροφίμων

Ασταμάτητα είναι τα επεισόδια που σημειώνονται στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου διαδηλωτές συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις και βάζουν φωτιά σε τμήματα καταυλισμού μεταναστών, έναν μήνα μετά τη μαζική είσοδο χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στην Ισπανία.

Ομάδα διαδηλωτών έχει συγκεντρωθεί από χθες σε παραλία της Θέουτα, πετώντας αντικείμενα στις φλόγες, ενώ η αστυνομία της Ισπανίας επενέβη για να τους απωθήσει. Οι μετανάστες που βρίσκονταν στο σημείο κατέφυγαν σε προβλήτα για λόγους ασφαλείας.

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Νωρίτερα, περίπου 70 άτομα επιτέθηκαν σε στρατιωτικό όχημα με πέτρες και άλλα αντικείμενα. Παράλληλα, κάτοικοι επιχείρησαν να εμποδίσουν οχήματα του Ερυθρού Σταυρού να προσεγγίσουν την παραλία για τη διανομή τροφίμων στους μετανάστες, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Να φύγουν» και «Έξω ο Ερυθρός Σταυρός».

Se han vivido momentos de verdadera tensión en la playa de Benítez, se ha prendido fuego en el asentamiento de inmigrantes.#Ceuta #Inmigración #FronteraSur pic.twitter.com/jQx3OS4mU5 — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) August 27, 2026

Σε εικόνες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου βλέπουμε τους διαδηλωτές να ανάβουν μεγάλες φωτιές και να καίνε τις σκηνές που χρησιμοποιούν οι μετανάστες για να κοιμηθούν.

Τον Ιούλιο περισσότεροι από 70.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα με στόχο να φτάσουν στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Αν και οι περισσότεροι επέστρεψαν στο Μαρόκο, αρκετές χιλιάδες εξακολουθούν να παραμένουν στην περιοχή, πολλοί από αυτούς σε παραλίες ή πρόχειρους καταυλισμούς.

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Los manifestantes en Ceuta tratan de bloquear a esta hora el paso del camión que transporta la comida que, como cada tarde, la Cruz Roja reparte a los migrantes.#Canal24Horas pic.twitter.com/8eZdjJHCUS — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 27, 2026

Η ισπανική κυβέρνηση εκτιμά ότι οι μετανάστες που παραμένουν στη Θέουτα είναι λιγότεροι από 7.000, ενώ οι τοπικές αρχές ανεβάζουν τον αριθμό σε τουλάχιστον 10.000. Η πόλη έχει συνολικό πληθυσμό περίπου 84.000 κατοίκους.

«Η Θέουτα δεν χρειάζεται μαθήματα υπομονής και συνύπαρξης. Εδώ και δεκαετίες είμαστε εμείς που δίνουμε τέτοια μαθήματα στην υπόλοιπη Ισπανία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια κυβέρνηση που να εγγυάται την ασφάλεια, να ανακτήσει τον έλεγχο και να επαναφέρει την κανονικότητα για όλους τους κατοίκους της Θέουτα», δήλωσε η γερουσιαστής του PP.

Τa κόμματα PP και Vox εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, την ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Μαρία Αθνάρ επισκεπτόταν τη Θέουτα, επίσης με σκληρή κριτική προς την εκτελεστική εξουσία και με αίτημα την αποκατάσταση της τάξης.

İspanya’nın Ceuta bölgesinde halk, yasa dışı göçmenleri kovalamaya başladı. pic.twitter.com/QjiPvYtzAy — Anlık (@anlikhaberin) August 28, 2026

Momentos de tensión en la playa de Benítez con el destrozo de las casetas donde se resguardaban los inmigrantes#Ceuta #Inmigración #Frontera #FronteraSur #Marruecos pic.twitter.com/UDpNy4JhWr — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) August 27, 2026

Η μεταναστευτική κρίση έχει εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία, με τη συντηρητική αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ για ανεπαρκή διαχείριση της κατάστασης και εγκατάλειψη των κατοίκων της Θέουτα. Παράλληλα, η Μαδρίτη έχει επιταχύνει τις διαδικασίες ταυτοποίησης των μεταναστών και εξέτασης των επιστροφών στο Μαρόκο, ενώ ενίσχυσε τη χρηματοδότηση για την προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων.