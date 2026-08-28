Κόσμος

Ισπανία: «Αναζωπυρώνεται» η ένταση στον καταυλισμό μεταναστών στη Θέουτα – Διαδηλωτές καίνε σκηνές και εμποδίζουν τη διανομή τροφίμων

Τον Ιούλιο περισσότεροι από 70.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα με στόχο να φτάσουν στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα
θέουτα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ασταμάτητα είναι τα επεισόδια που σημειώνονται στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου διαδηλωτές συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις και βάζουν φωτιά σε τμήματα καταυλισμού μεταναστών, έναν μήνα μετά τη μαζική είσοδο χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στην Ισπανία.

Ομάδα διαδηλωτών έχει συγκεντρωθεί από χθες σε παραλία της Θέουτα, πετώντας αντικείμενα στις φλόγες, ενώ η αστυνομία της Ισπανίας επενέβη για να τους απωθήσει. Οι μετανάστες που βρίσκονταν στο σημείο κατέφυγαν σε προβλήτα για λόγους ασφαλείας.

Νωρίτερα, περίπου 70 άτομα επιτέθηκαν σε στρατιωτικό όχημα με πέτρες και άλλα αντικείμενα. Παράλληλα, κάτοικοι επιχείρησαν να εμποδίσουν οχήματα του Ερυθρού Σταυρού να προσεγγίσουν την παραλία για τη διανομή τροφίμων στους μετανάστες, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Να φύγουν» και «Έξω ο Ερυθρός Σταυρός».

Σε εικόνες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου βλέπουμε τους διαδηλωτές να ανάβουν μεγάλες φωτιές και να καίνε τις σκηνές που χρησιμοποιούν οι μετανάστες για να κοιμηθούν.

Τον Ιούλιο περισσότεροι από 70.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα με στόχο να φτάσουν στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Αν και οι περισσότεροι επέστρεψαν στο Μαρόκο, αρκετές χιλιάδες εξακολουθούν να παραμένουν στην περιοχή, πολλοί από αυτούς σε παραλίες ή πρόχειρους καταυλισμούς.

Η ισπανική κυβέρνηση εκτιμά ότι οι μετανάστες που παραμένουν στη Θέουτα είναι λιγότεροι από 7.000, ενώ οι τοπικές αρχές ανεβάζουν τον αριθμό σε τουλάχιστον 10.000. Η πόλη έχει συνολικό πληθυσμό περίπου 84.000 κατοίκους.

«Η Θέουτα δεν χρειάζεται μαθήματα υπομονής και συνύπαρξης. Εδώ και δεκαετίες είμαστε εμείς που δίνουμε τέτοια μαθήματα στην υπόλοιπη Ισπανία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια κυβέρνηση που να εγγυάται την ασφάλεια, να ανακτήσει τον έλεγχο και να επαναφέρει την κανονικότητα για όλους τους κατοίκους της Θέουτα», δήλωσε η γερουσιαστής του PP.

Τa κόμματα PP και Vox εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, την ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Μαρία Αθνάρ επισκεπτόταν τη Θέουτα, επίσης με σκληρή κριτική προς την εκτελεστική εξουσία και με αίτημα την αποκατάσταση της τάξης.

Η μεταναστευτική κρίση έχει εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία, με τη συντηρητική αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ για ανεπαρκή διαχείριση της κατάστασης και εγκατάλειψη των κατοίκων της Θέουτα. Παράλληλα, η Μαδρίτη έχει επιταχύνει τις διαδικασίες ταυτοποίησης των μεταναστών και εξέτασης των επιστροφών στο Μαρόκο, ενώ ενίσχυσε τη χρηματοδότηση για την προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
225
73
69
66
56
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ιράν: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ παραμένει «αόρατος» έξι μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας
Καμία φωτογραφία, βίντεο ή ηχητικό μήνυμα του νέου ανώτατου ηγέτη δεν έχει δημοσιοποιηθεί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του - Αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι εξακολουθεί να παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις
Πηγή φωτό: Majid Asgaripour
Newsit logo
Newsit logo