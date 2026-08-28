Χάακον, ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας: Από το σερφ και το Πολεμικό Ναυτικό στον θρόνο – Ο γάμος με τη Μέτε-Μάριτ και τα σκάνδαλα που συγκλόνισαν το παλάτι

O βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας, μέχρι σήμερα ο μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη που βρισκόταν στον νορβηγικό θρόνο από το 1991, πέθανε σε ηλικία 89 ετών, σήμερα (28.08.2026). Μετά τον θάνατό του, ο μοναχογιός του γίνεται ο νέος αρχηγός του κράτους. Ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Χάακον, 53 ετών έγινε βασιλιάς, ενώ η κόρη του, πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, γίνεται η νέα άμεση διάδοχος του θρόνου.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι η Αυτού Μεγαλειότητα ο Βασιλιάς Χάραλντ απεβίωσε σήμερα. Ο Βασιλιάς Χάραλντ πέθανε ειρηνικά στο Εθνικό Νοσοκομείο (Rikshospitalet) την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 6:35 π.μ.», ανέφερε το παλάτι σε ανακοίνωσή του. Σχεδόν ολόκληρη η βασιλική οικογένεια βρισκόταν εκ περιτροπής από χθες στο πλευρό του βασιλιά, ο οποίος εισήχθη στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο στις 17 Αυγούστου.

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Ανάμεσα σε αυτούς και ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης.

Κόσμος αφήνει λουλούδια έξω από το βασιλικό παλάτι μετά τον θάνατο του βασιλια Χάραλντ / NTB / Thomas Andersen via REUTERS

Γύρω από το βασιλικό παλάτι, απλοί πολίτες άφηναν συνεχώς μπουκέτα με λουλούδια από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε.

Με την ανακοίνωση του θανάτου του, η σημαία πάνω από το παλάτι κυματίζει μεσίστια.

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Ο βασιλιάς Χάραλντ έπασχε από αιμολυτική αναιμία, μια αιματολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την ασυνήθιστα γρήγορη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Ο άμεσος διάδοχος του θρόνου, ο πρίγκιπας Χάακον, 53 ετών, ο οποίος ασκούσε την αντιβασιλεία και, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, πέρασε τη νύχτα στο πλευρό του πατέρα του, γίνεται αυτόματα βασιλιάς.

A first sight of King Haakon.



He arrives at the Extraordinary Council of State Meeting as monarch. pic.twitter.com/QCu7Oi6NxN — Royal Central (@RoyalCentral) August 28, 2026

Είναι δική του ευθύνη να ενημερώσει την κυβέρνηση για τον θάνατο και να συγκαλέσει τα μέλη της.

Ποιος είναι ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας

Ο νέος βασιλιάς γεννήθηκε ως Χάακον Μάγκνους στις 20 Ιουλίου 1973 και φοίτησε σε δημόσιο δημοτικό σχολείο. Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του επέλεξε ιδιωτικό σχολείο.

Στη συνέχεια εντάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό, προτού σπουδάσει πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και αργότερα αναπτυξιακές σπουδές στο London School of Economics.

Ο Χάακον ανέπτυξε από νεαρή ηλικία μεγάλη αγάπη για τη μουσική και το σερφ. Μάλιστα, έχει δηλώσει ότι αν δεν ήταν μέλος της βασιλικής οικογένειας, θα ήθελε να γίνει επαγγελματίας σέρφερ και να συμμετέχει στο World Tour.

Ένας γάμος που βρέθηκε στη δίνη σκανδάλων

Ο Χάακον γνώρισε τη σύζυγό του, Μέτε-Μάριτ Τέσεμ Χόιμπι, σε ένα μπαρ κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ το 1999, στην πόλη Κρίστιανσαντ της νότιας Νορβηγίας.

Ο πρίγκιπας Χάακον με την σύζυγό του Μέτε Μάριτ / NTB / Ole Berg-Rusten via REUTERS

Το γεγονός ότι η Μέτε-Μάριτ ήταν κοινή θνητή και ανύπαντρη μητέρα, έχοντας ήδη έναν γιο από προηγούμενη σχέση, προκάλεσε αρχικά έντονες αντιδράσεις και μεγάλη δημοσιότητα στα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο δεκαετίες αργότερα, το όνομά της βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα εκτεταμένη αλληλογραφία μεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν.

Την ίδια περίοδο, ο μεγαλύτερος γιος της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, 29 ετών, ο οποίος είναι πλέον θετός γιος του Χάακον, βρισκόταν αντιμέτωπος με δίκη για κατηγορίες που αφορούσαν βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Τον Ιούνιο, ο Χόιμπι κρίθηκε ένοχος για δύο από τις τέσσερις κατηγορίες βιασμού και για μία κατηγορία ενδοοικογενειακής βίας και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης. Τόσο ο ίδιος όσο και η εισαγγελία έχουν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Ο Χάακον στάθηκε στο πλευρό της συζύγου του σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ο ίδιος δήλωσε ότι ήθελε να στηρίξει τον θετό του γιο, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη συμπαράστασή του στα φερόμενα ως θύματα και τόνισε ότι ο Χόιμπι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη όπως κάθε άλλος πολίτης.

Ποιο θα είναι το βασιλικό του όνομα

Ο νέος βασιλιάς θα γνωστοποιήσει στην κυβέρνηση το όνομα που θα επιλέξει κατά τη διάρκεια έκτακτου συμβουλίου του κράτους, τις πρώτες ημέρες της βασιλείας του.

Ευρέως αναμένεται ότι θα διατηρήσει το όνομα Χάακον, όπως έκανε και ο πατέρας του πριν από εκείνον, και έτσι θα γίνει ο βασιλιάς Χάακον Η΄ της Νορβηγίας.

Ωστόσο, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει διαφορετικό όνομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νορβηγική βασιλική οικογένεια δεν διαθέτει επώνυμο.

Ποια είναι η επόμενη στη διαδοχή

Η διάδοχος πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, 22 ετών, είναι πλέον η πρώτη στη σειρά διαδοχής του νορβηγικού θρόνου.

Εφόσον ανέβει κάποια στιγμή στον θρόνο, θα γίνει η πρώτη γυναίκα αρχηγός του κράτους της Νορβηγίας μετά τη βασίλισσα Μαργκρέτε Α΄, η οποία κυβέρνησε τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Δανία στα τέλη του 14ου και στις αρχές του 15ου αιώνα.

Από τις μεταρρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ το 1990, στη σειρά διαδοχής προηγείται το μεγαλύτερο παιδί, ανεξάρτητα από το φύλο του.

Μετά την Ίνγκριντ Αλεξάνδρα ακολουθεί ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, 20 ετών.

Ο Χόιμπι είναι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, δεν βρίσκεται όμως στη σειρά διαδοχής του θρόνου.