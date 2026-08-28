Νόμιζαν ότι τους έκλεψαν 300 cinnamon rolls αξίας 3.000 δολαρίων – Η απρόσμενη ανατροπή

Μια υπόθεση που ξεκίνησε ως κλοπή περίπου 300 cinnamon rolls αξίας 3.000 δολαρίων κατέληξε με μια εντελώς διαφορετική εξήγηση.

Η Julie Pierre, 21 ετών, ιδιοκτήτρια του Roll & Dough Bakery στη Sunrise της Φλόριντα, είχε αναφέρει ότι μια μεγάλη παραγγελία με cinnamon rolls που επρόκειτο να μεταφερθεί σε αγροτική αγορά δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της.

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Η ιστορία έγινε viral στα social media, με την ίδια να εκτιμά αρχικά ότι ο οδηγός της Uber είχε φύγει μαζί με τα προϊόντα. Η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική.

Σύμφωνα με την αμερικανική Συνοριοφυλακή, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε ως ο Ivan Dario Rico Molano, υπήκοος Κολομβίας. Συνελήφθη κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου στο Hollywood της Φλόριντα, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για να παραδώσει την παραγγελία.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας δήλωσε ότι ο Molano παραδέχθηκε πως βρισκόταν στις ΗΠΑ χωρίς νόμιμη άδεια παραμονής. Τα διαθέσιμα στοιχεία αναφέρουν ότι είχε εισέλθει νόμιμα στη χώρα τον Μάιο του 2021, αλλά παρέμεινε μετά τη λήξη της επιτρεπόμενης περιόδου παραμονής του.

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Κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με την αστυνομία του Sunrise, του επετράπη να επικοινωνήσει με άλλο πρόσωπο, το οποίο παρέλαβε το αυτοκίνητό του. Και τότε βρέθηκαν τα cinnamon rolls.

Το συγγενικό πρόσωπο που παρέλαβε το όχημα εντόπισε τα δοχεία με τα cinnamon rolls μέσα στο αυτοκίνητο και επικοινώνησε με την αστυνομία του Sunrise για την επιστροφή τους.

«Δεν έγινε κλοπή», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Sunrise, σύμφωνα με δημοσίευμα που επικαλείται την επίσημη τοποθέτηση της υπηρεσίας. Τα προϊόντα επέστρεψαν στην Pierre, όμως δεν μπορούσαν πλέον να διατεθούν προς πώληση.

Η ίδια αποφάσισε να τα πετάξει, καθώς δεν ήθελε να διακινδυνεύσει την ασφάλεια των πελατών της.

Η αρχική ιστορία είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις στα social media. Η Pierre είχε αναφέρει ότι η παραγγελία, που περιλάμβανε εκατοντάδες ρολά, δεν έφτασε ποτέ στην αγορά και είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι ο οδηγός τα είχε κλέψει.

Η Uber είχε αποσύρει προσωρινά την πρόσβασή του στην πλατφόρμα, ενώ είχε ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Η επιχείρηση, που έχει αποκτήσει εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους στα social media, είχε δημιουργήσει παράλληλα σελίδα στο GoFundMe για την κάλυψη των απωλειών και τη μελλοντική ανάπτυξή της.

Τελικά, η Pierre δήλωσε ότι η Uber την αποζημίωσε για την οικονομική ζημιά.

Τα cinnamon rolls δεν είχαν κλαπεί. Όμως, μέχρι να λυθεί το μυστήριο, είχαν ήδη γίνει μία από τις πιο απρόβλεπτες viral ιστορίες των ημερών.