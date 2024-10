Ισπανία: Εικόνες Αποκάλυψης από τις φονικές πλημμύρες – Νεκροί, αγνοούμενοι και πόλεις κάτω από τόνους λάσπης

Το γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες βιβλικής καταστροφής που έρχονται από την ανατολική Ισπανία, με τη Βαλένθια να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις χειρότερες ξαφνικές πλημμύρες εδώ και τρεις δεκαετίες μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν χθες, Τρίτη (29.10.24).

Δυστυχώς όσο περνούν οι ώρες αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, με το νεότερο υπολογισμό να κάνει λόγο 62 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις ξαφνικές πλημμύρες που σαρώνουν την ανατολική Ισπανία, σημειώνει σήμερα η περιφερειακή κυβέρνηση της Βαλένθια σε ανακοίνωσή της.

Την ίδια στιγμή συγκλονίζουν οι εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς πόλεις βυθίστηκαν κάτω από τόνους λάσπης και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, με οχήματα να συσσωρεύονται το ένα πάνω στο άλλο.

Δεκάδες βίντεο που προβάλλονταν στη διάρκεια της νύχτας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί από τα νερά των πλημμυρών και κάποιους που αναγκάζονταν να σκαρφαλώσουν σε δέντρα για να μην παρασυρθούν από τα νερά.

My thoughts & prayers are with the people of #Valencia #Spain after devastating floods killed at least 51 people & destroyed several properties My condolences to the victims’ families & wishing a speedy recovery to those injured #Solidarity @EspanaenUE 🇻🇪🇪🇸pic.twitter.com/jh6FVAw0nM