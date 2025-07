Ισπανία: Μετά τον σφοδρό καύσωνα, ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες – «Χτενίζουν» ποτάμι που παρέσυρε δυο άτομα

Έντονα καιρικά φαινόμενα «χτυπούν» την Ισπανία καθώς πλήττεται από σφοδρές καταιγίδες και πλημμύρες με δυο ανθρώπους να παραμένουν αγνοούμενοι.

Η Ισπανία, αμέσως μετά από μια ασφυκτική περίοδο εκτεταμένης ζέστης με θερμοκρασίες άνω των 42 βαθμών Κελσίου, ζει από χθες (12.07.2025) έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες, με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς να κινδυνεύουν από τις καταστροφές εξαιτίας των πλημμυρών.

«Αναζητούμε δυο ανθρώπους στην Κουβέγιες», κοινότητα 17.000 κατοίκων, περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Βαρκελόνη, ανέφερε η πυροσβεστική μέσω X μετά τις πλημμύρες στην Ισπανία.

Οι εικόνες και τα βίντεο που μεταδίδουν τα μίντια και τα social media είναι δραματικές και δείχνουν δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και νερά να «καταπίνουν» αυτοκίνητα.

Αρκετές περιοχές αντιμετωπίζουν σοβαρές καταστροφές, μεταξύ των οποίων η Βαρκελώνη, η Σαραγόσα, η Χιρόνα, η Ταραγόνα και η Καστεγιόν.

Major Flooding Spain



Damaging flooding recently occurred in Tarazona, Aragon, a town in Spain.



Footage shows cars and shops flooded by the heavy rains turning streets into rivers.



Rain is expected to ease throughout the area in the coming days.#Spain #Floods #Aragón pic.twitter.com/62IwRKNjFp