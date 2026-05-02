Κόσμος

Τζέφρι Επστάιν: Έρχεται νέο ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες επιζώντων και αποκαλύψεις του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα

Η παραγωγή θα προσπαθήσει να δώσει απάντηση για το πώς ο Επστάιν κατάφερε να μένει στο απυρόβλητο και να αποφεύγει τη δικαιοσύνη για τόσα χρόνια
Ο Τζέφρι Επστάιν / U.S. Justice Department / Handout via REUTERS / File Photo

Το σκάνδαλο του Τζέφρι Εσπτάιν συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή με την Έμιλι Μέιτλις, την δημοσιογράφο που έκανε την συνέντευξη στον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου να ετοιμάζει ένα νέο ντοκιμαντέρ για την υπόθεση.  

Η νέα παραγωγή θα είναι ντοκιμαντέρ που θα αφορά στα αρχεία του Τζέφρι Εσπτάιν φέρνοντας στο φως νέα στοιχεία για τον δισεκατομμυριούχο χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα.

Με προσωρινό τίτλο «The Epstein Files», η νέα παραγωγή θα φέρει στο φως μαρτυρίες επιζώντων σε πρώτο πρόσωπο, καθώς και μια εις βάθος εξέταση εγγράφων, δικτύων και ισχυρών προσώπων που συνδέθηκαν με τη μακροχρόνια εγκληματική δραστηριότητα του Έπσταϊν, σύμφωνα με το Channel 4.

Η Μέιτλις, παρουσιάστρια του επιτυχημένου podcast «The News Agents», θα προσπαθήσει να δώσει απάντηση στο πώς ο Έπσταϊν κατάφερε να μένει στο απυρόβλητο και να αποφεύγει τη δικαιοσύνη για τόσα χρόνια.

Τα αρχεία Έπσταϊν βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας τους τελευταίους μήνες. Υπενθυμίζεται ότι η συνέντευξη που εξασφάλισε η Μέιτλις και προβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2019 προκάλεσε σοβαρό πλήγμα στην εικόνα του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Στη συνέχεια ακολούθησαν δύο δραματοποιημένες παραγωγές: στην πρώτη, τον ρόλο της Μέιτλις ενσάρκωσε η Τζίλιαν Άντερσον, ενώ στη δεύτερη η Ρουθ Γουίλσον. Μάλιστα, στη δεύτερη παραγωγή η Μέιτλις συμμετείχε ως εκτελεστική παραγωγός για λογαριασμό της Amazon.

«Έχω αφιερώσει την καριέρα μου στην κάλυψη θεμάτων που εκείνοι που βρίσκονται στην εξουσία θα προτιμούσαν να μην γνωρίζουμε» δήλωσε η διάσημη δημοσιογράφος.

«Η υπόθεση Έπσταϊν είναι η απόλυτη έκφραση αυτού του φαινομένου, ένα δίκτυο πλούτου, επιρροής και ατιμωρησίας που κατέστρεψε ζωές και προστατεύτηκε από θεσμούς τους οποίους υποτίθεται ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε. Οι επιζώντες περίμεναν αρκετά. Είμαι αποφασισμένη αυτή η σειρά να δώσει απαντήσεις, όχι απλώς να εγείρει περισσότερα ερωτήματα», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Deadline, τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ αναλαμβάνει η Κέιτι Σέξτον. Την παραγωγή θα υλοποιήσει η Lion TV, με τη στήριξη της All3Media, σε συνεργασία με την All3Media International, ενώ εκτελεστικός παραγωγός θα είναι ο Ντάνιελ Περλ (Daniel Pearl).

