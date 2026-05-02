Ιράν: Εκτέλεσαν πατέρα δύο παιδιών γιατί χρησιμοποίησε το ίντερνετ

Οι εκτελέσεις και τα βασανιστήρια θανάτου στο Ιράν δεν έχουν τέλος. Ο Χεσάμ Αλαντίν, ένας 40χρονος πατέρας δύο παιδιών, πέθανε αφού ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από τις δυνάμεις ασφαλείας με την κατηγορία της «κατοχής εξοπλισμού δορυφορικού ίντερνετ Starlink». Το IranWire έμαθε ότι τάφηκε την Τετάρτη (29.04.2026), υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με αυστηρούς περιορισμούς στη δημοσιοποίηση της είδησης.

Οι αναφορές για την εκτέλεση αναφέρουν ότι ο Χεσάμ Αλαντίν, συγγενής του ιδιοκτήτη του εμπορικού κέντρου Aladdin, συνελήφθη πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Οι άνδρες ασφαλείας του Ιράν, τον μετέφεραν αργότερα στο σπίτι του για να πραγματοποιήσουν έρευνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής, αφού βρήκαν τον δορυφορικό εξοπλισμό Starlink και συνάντησαν αντίσταση από αυτόν, οι άνδρες φέρονται να τον ξυλοκόπησαν τόσο άγρια ​​που πέθανε επί τόπου.

Σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές, οι αρχές αρχικά απέκρυψαν τον θάνατό του και μετέφεραν τη σορό του σε άγνωστη τοποθεσία. Τα λείψανά του επιστράφηκαν στην οικογένειά του αρκετές ημέρες αργότερα για ταφή, αλλά μόνο αφού αναγκάστηκαν να υπογράψουν δέσμευση να μην μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.

Eκτέλεση νεαρού πρωταθλητή καράτε

Παράλληλα, το βάρβαρο ιρανικό καθεστώς κακοποίησε και εκτέλεσε έναν 21χρονο πρωταθλητή καράτε απλώς και μόνο επειδή συμμετείχε σε μια διαμαρτυρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σασάν Αζαντβάρ Τζονκάνι, εκτελέστηκε με απαγχονισμό μετά από καταδίκη για «εχθρότητα προς τον Θεό» και «συνεργασία με τον εχθρό».

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, είχε συλληφθεί μετά από συμμετοχή σε διαμαρτυρία τον Ιανουάριο και κατηγορήθηκε για επίθεση σε αστυνομικό όχημα, κάτι που ο δικηγόρος του αμφισβήτησε λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Οι αναφορές υποστηρίζουν ότι ο νεαρός υπέστη σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια πριν προβεί σε ομολογία που οδήγησε στην καταδίκη του.

Αναφορές για μαζικές εκτελέσεις

Οργανώσεις όπως το Iran Human Rights εκτιμούν ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν εκτελεστεί τους τελευταίους μήνες, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – τους 145.

Οι εκτελέσεις, όπως καταγγέλλεται, πραγματοποιούνται κυρίως με απαγχονισμό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται και δημόσιες επιδείξεις, οι οποίες αποδίδονται σε τακτικές εκφοβισμού του πληθυσμού.