Ανάλυση CNN: Δύο μήνες πολέμου στο Ιράν – Οι μεγάλοι χαμένοι, οι «λίγο» κερδισμένοι και αυτοί που μετρούν δυνάμεις

Πέρασαν δύο μήνες από τη μέρα που Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι επρόκειτο για έναν σύντομο και γρήγορο πόλεμο που θα τους έφερνε τη νίκη, η ένταση παραμένει αν και οι εχθροπραξίες έχουν μειωθεί με τον Τραμπ να αποσύρει τα στρατεύματά του και να ζητά διαπραγμάτευση με τους Ιρανούς εκτοξεύοντας απειλές.

Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία από τον πόλεμο στο Ιράν είναι εμφανείς και παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για μια σύντομη στρατιωτική επιχείρηση, η πραγματικότητα δείχνει μια σύγκρουση με παρατεταμένο αποτύπωμα, όπου λίγοι μπορούν να μιλήσουν για πραγματικά οφέλη και πολλοί αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μεγάλοι χαμένοι

Το Ιράν αν και αντιστέκεται ακόμα είναι ένας από τους μεγάλους χαμένους του πολέμου, με τον άμαχο πληθυσμό να σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος. Οι απώλειες από τα στρατιωτικά πλήγματα είναι σημαντικές, ενώ διεθνείς οργανώσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς και εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση.

Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό της χώρας εντείνεται η καταστολή, με εκατοντάδες εκτελέσεις και αυστηρούς περιορισμούς στην πληροφόρηση. Η οικονομία δέχεται ισχυρό πλήγμα, με την ανεργία και τη φτώχεια να αυξάνονται, ενώ η κοινωνική ένταση βαθαίνει.

Στους μεγάλους χαμένους συγκαταλέγεται και ο Λίβανος, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της σύγκρουσης Ισραήλ – Χεζμπολάχ. Οι εκτεταμένες καταστροφές, οι χιλιάδες νεκροί και οι μαζικοί εκτοπισμοί έχουν δημιουργήσει μια νέα ανθρωπιστική κρίση, με ολόκληρες περιοχές να έχουν ισοπεδωθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρνητικά επηρεάζονται και οι χώρες του Κόλπου, που, παρά τη σχετική σταθερότητα των προηγούμενων ετών, βρίσκονται αντιμέτωπες με επιθέσεις και ενεργειακές διαταραχές. Η αστάθεια στα Στενά του Ορμούζ έχει πλήξει το εμπόριο και τις εξαγωγές, προκαλώντας οικονομική πίεση σε κράτη που εξαρτώνται από την ενέργεια.

Οι κερδισμένοι

Στους σχετικά κερδισμένους περιλαμβάνονται κυρίως οι ενεργειακές εταιρείες, οι οποίες επωφελούνται από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις έντονες διακυμάνσεις της αγοράς. Τα υψηλά περιθώρια κέρδους ενισχύουν τον κλάδο, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Παράλληλα, η αμυντική βιομηχανία καταγράφει αύξηση ζήτησης, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις οδηγούν σε άνοδο των στρατιωτικών δαπανών παγκοσμίως. Οι παραγγελίες για εξοπλισμούς και συστήματα ασφαλείας αυξάνονται σε πολλές χώρες.

Στους έμμεσους ωφελημένους συγκαταλέγεται και η Κίνα, η οποία καταφέρνει να απορροφά τις ενεργειακές πιέσεις χάρη στα αποθέματα και τη διαφοροποίηση των πηγών της. Παράλληλα, ενισχύει τη διπλωματική της εικόνα ως δύναμη σταθερότητας, εκμεταλλευόμενη τη φθορά της αμερικανικής επιρροής.

Η Ρωσία επίσης επωφελείται οικονομικά από την άνοδο των τιμών ενέργειας, με τα κρατικά έσοδα από πετρέλαιο και συναφή προϊόντα να αυξάνονται σημαντικά, προσφέροντας οικονομική ανάσα.

Οι λεπτές ισορροπίες σε ΗΠΑ, Ισραήλ, Ουκρανία

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μια αβέβαιη ζώνη αποτελεσμάτων. Παρότι η στρατιωτική τους παρέμβαση ήταν καθοριστική για την έναρξη της σύγκρουσης, τα στρατηγικά οφέλη παραμένουν ασαφή. Η οικονομία επηρεάζεται από την άνοδο των τιμών καυσίμων και τον πληθωρισμό, ενώ η πολιτική πίεση στο εσωτερικό αυξάνεται.

Το Ισραήλ, από την άλλη πλευρά, εμφανίζεται στρατιωτικά ενισχυμένο, καθώς έχουν πληγεί σημαντικές ιρανικές υποδομές. Ωστόσο, η ασφάλεια παραμένει εύθραυστη, με τη Χεζμπολάχ να διατηρεί ενεργή απειλή στο βόρειο μέτωπο και την κοινωνία να παραμένει διχασμένη.

Η Ουκρανία έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο. Από τη μία πλευρά, έχει επηρεαστεί αρνητικά λόγω της μετατόπισης διεθνούς προσοχής και πόρων. Από την άλλη, η ανάπτυξη τεχνολογιών drones και η ενίσχυση διεθνών συνεργασιών δημιουργούν νέες προοπτικές.

Στο παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρώπη και οι αναδυόμενες οικονομίες παρακολουθούν τις εξελίξεις με ανησυχία, καθώς η αύξηση του κόστους ενέργειας και η επιβράδυνση της ανάπτυξης δημιουργούν ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.