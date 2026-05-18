Ισπανία: Δύο Ελληνίδες τραυματίστηκαν όταν μέρος κτιρίου κατέρρευσε σε καφετέρια στη Μινόρκα

Οι τρεις γυναίκες έπαιρναν ανυποψίαστες το πρωινό τους
Μέρος μπαλκονιού έπεσε σε τραπέζι στη Μανόρκα της Ισπανίας
Μία Βρετανίδα τουρίστρια και δύο Ελληνίδες τραυματίστηκαν στη Μενόρκα της Ισπανίας, όταν διακοσμητικό τμήμα πρόσοψης κτιρίου κατέρρευσε ξαφνικά πάνω σε τραπέζι καφετέριας την ώρα που έπαιρναν πρωινό.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί της Κυριακής (17.05.2026), στην πλατεία Placa Nova στην πόλη Ciutadella, στο δυτικότερο σημείο του νησιού της Ισπανίας Μενόρκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 65χρονη Βρετανίδα βρισκόταν μαζί με δύο Ελληνίδες, ηλικίας 37 και 38 ετών, όταν ένα μεγάλο κομμάτι από μπαλκόνι αποκολλήθηκε και έπεσε ξαφνικά πάνω τους. Δύο από τις γυναίκες υπέστησαν τραύματα στο κεφάλι και κατάγματα από την πτώση των συντριμμιών.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και διασώστες, που πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες πριν μεταφέρουν τις τρεις γυναίκες σε κοντινό νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους.

Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, ενώ πυροσβέστες ξεκίνησαν εργασίες για την ασφάλιση της υπόλοιπης πρόσοψης του κτιρίου.

Συντρίμμια παρέμεναν διάσπαρτα στο έδαφος μετά την κατάρρευση.

