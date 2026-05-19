Ισπανία: Ο πρώην πρωθυπουργός Θαπατέρο, ερευνάται για υπόθεση αθέμιτης άσκησης επιρροής

Ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, κατηγορείται για αθέμιτη άσκηση επιρροής σε έρευνα σχετικά με τη διάσωση, το 2021, μιας μικρής αεροπορικής εταιρείας με χρήματα του δημοσίου.

Ο Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο κλήθηκε να καταθέσει στις 2 Ιουνίου στον δικαστή που έχει αναλάβει την έρευνα αυτή, τον Χοσέ Λουίς Καλαμά, διευκρίνισε σήμερα (19.05.2026) το δικαστήριο της Ισπανίας Audiencia Nacional.

Έρευνες διεξήχθησαν στα γραφεία του πρώην πρωθυπουργού και τριών εταιρειών, ανέφερε το δικαστήριο. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για επιχειρήσεις των θυγατέρων του.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης είναι η διάσωση, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra χάρη σε ένα δάνειο 53 εκατομμυρίων ευρώ με χρήματα του δημοσίου το Μάρτιο 2021.

Η έδρα της εταιρείας είναι η Μαδρίτη, όμως η επιχείρηση περιλαμβάνει μεταξύ των κύριων μετόχων της βενεζουελανούς επιχειρηματίες, που εμφανίζονται από τη δεξιά αντιπολίτευση ως προσκείμενοι στο καθεστώς του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η Plus Ultra, κατηγορίας φτερού στους ισπανικούς αιθέρες, δεν εξυπηρετούσε το 2021 παρά τον Ισημερινό, το Περού και τη Βενεζουέλα, με τέσσερα Airbus A-340.

Η εταιρεία είχε εντούτοις λάβει αυτό το έκτακτο δάνειο από την κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ, η χορήγηση του οποίου κατέστη δυνατή χάρη σ’ ένα ειδικό ταμείο δέκα δισεκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για τη διάσωση «στρατηγικών» επιχειρήσεων που αντιμετώπιζαν δυσχέρειες εξαιτίας της πανδημίας.

Σύμφωνα με την εφημερία El Pais, η οποία επικαλείται πηγές προσκείμενες στις έρευνες, οι ερευνητές ενδιαφέρονται για μια εταιρεία συμβούλων που ανήκε σε έναν οικείο του Θαπατέρο. Η εταιρεία αυτή φέρεται ότι είχε χρησιμεύσει ως ενδιάμεσος για την καταβολή κρυφών προμηθειών.

Η διάσωση της Plus Ultra είχε εξοργίσει τη δεξιά αντιπολίτευση: υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση συνδεόταν με τη Βενεζουέλα.

Ο Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο κυβέρνησε την Ισπανία από το 2004 ως το 2011