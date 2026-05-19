Κόσμος

Τουρκία: Νεκρός ο δράστης του μακελειού στη Μερσίνα – Σκότωσε την πρώην σύζυγό του και άλλα 5 άτομα

Μετά από ανθρωποκυνηγητό των αρχών, ο άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του όταν τον περικύκλωσαν
Πυροβολισμοί σε εστιατόριο στην Μερσίνη
Πυροβολισμοί σε εστιατόριο στην Μερσίνη / X
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοκ έχει προκαλέσει το νέο μακελειό στην Τουρκία, όπου ένας 37χρονος άνδρας φαίνεται να είναι ο ύποπτος των πυροβολισμών, που άφησε πίσω του 6 νεκρούς και 8 τραυματίες σκορπώντας τον τρόμο στην πόλη της Ταρσού, στην επαρχία Μερσίνας. Ο ένοπλος, φέρεται να ξεκίνησε την αιματηρή επίθεση σκοτώνοντας την 32χρονη εν διαστάσει σύζυγό του με κυνηγετικό τουφέκι και στη συνέχεια άνοιξε πυρ σε διάφορα σημεία της πόλης.

Το μακελειό στην Τουρκία συνεχίστηκε όταν ο δράστης εισέβαλε σε εστιατόριο στην Ταρσό και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και έναν εργαζόμενο, σκοτώνοντάς τους επί τόπου. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του συνέχισε να πυροβολεί αδιακρίτως σε διαφορετικές συνοικίες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ακόμη δύο άνθρωποι, ένας βοσκός και ένας οδηγός φορτηγού, ενώ οκτώ άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο κρατικό νοσοκομείο της περιοχής.

Οι τουρκικές αρχές εξαπέλυσαν μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με τη συμμετοχή ελικοπτέρων και drones, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε αγροτικές και ορεινές περιοχές γύρω από την Ταρσό και το Τσαμλιγιαϊλά. Το όχημα του υπόπτου εντοπίστηκε τελικά στην αγροτική περιοχή Καρακιουτούκ.

Μετά από ολονύχτια επιχείρηση, οι δυνάμεις της χωροφυλακής περικύκλωσαν σπίτι στην περιοχή Τσοκάκ, όπου κρυβόταν ο 37χρονος.

Σύμφωνα με τουρκικά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε όταν κατάλαβε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας τον είχαν περικυκλώσει. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
271
123
105
104
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo