Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ: Αν μας επιτεθείτε, θα ανοίξουμε «νέα μέτωπα» – Εκρήξεις στο νησί Κεσμ

Από την αρχή της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης το νησί Κεσμ έχει μετατραπεί σε ένα φρούριο της «πρώτης γραμμής»
Ιρανοι στρατιώτες εκπαιδεύουν πολίτες στον χειρισμό αυτόματων τυφεκίων / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες (18.05.2026) ότι διέκοψε «προγραμματισμένη επανάληψη» των επιθέσεων κατά του Ιράν, αφού η Τεχεράνη διαβίβασε νέα ειρηνευτική πρόταση στην Ουάσινγκτον.

Τώρα υπάρχει «μία καλή ευκαιρία» για την επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ, τονίζοντας όμως ότι έδωσε εντολή να σταματήσει επίθεση των ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία την «τελευταία στιγμή».

Από την πλευρά του, η Τεχεράνη απάντησε σήμερα (19.05.2026) στον Αμερικανό πρόεδρο ότι θα ανοίξει «νέα μέτωπα», αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, που έχουν διακοπεί από τις 8 Απριλίου και την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

«Αν ο εχθρός διαπράξει την ανοησία να πέσει σε νέα παγίδα των σιωνιστών και πραγματοποιήσει νέα επίθεση κατά του αγαπημένου μας Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Μοχάμαντ Ακραμίνια, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Εκρήξεις στο νησί Κεσμ

Κάτοικοι του Ιράν αναφέρουν ότι άκουσαν σήμερα (19.5.2026) μια ισχυρή έκρηξη στο νησί Κεσμ, μεταδίδει το ημιεπίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Η φύση και η προέλευση του κρότου ήταν για ώρα άγνωστα και δεν υπήρχε κανένα σχόλιο από επίσημη αρχή, σύμφωνα με το Sky News, ενώ το Mehr άφησε να εννοηθεί πως βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για πιθανές εκρήξεις.

Από την αρχή της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, το νησί Κεσμ έχει μετατραπεί σε ένα φρούριο της πρώτης γραμμής.

Ωστόσο, λίγο αργότερα αξιωματούχος της επαρχίας στην οποία υπάγεται το Κεσμ ανέφερε πως οι εκρήξεις οφείλονται στην απόρριψη ενεργών εκρηκτικών.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης ασφαλείας της επαρχίας Χορμωζγκάν δήλωσε ότι ομάδες ειδικών πραγματοποίησαν επιχείρηση, ενώ παρότρυνε δε το κοινό να μην ανησυχεί και να αγνοεί φήμες στα κοινωνικά δίκτυα.

Το νησί, που έχει έκταση περίπου 1.445 τετραγωνικών χιλιομέτρων, επιτρέπει στο Ιράν να ελέγχει την είσοδο των Στενών του Ορμούζ από την πλευρά του Κόλπου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) έχουν κατηγορηθεί ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων από το νησί.

