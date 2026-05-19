Εσθονία: Το ΝΑΤΟ κατέρριψε drone πάνω από τα σύνορα της, εικάζεται ότι είναι ουκρανικό

Ένα στρατιωτικό μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέρριψε χθες Δευτέρα (18.05.2026) πάνω από την Εσθονία ένα drone που εικάζεται ότι είναι ουκρανικό , ανακοίνωσε η χώρα αυτή της Βαλτικής.

Η παρουσία drone στην Εσθονία, πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς παραβιάσεων του εναέριου χώρου στην περιοχή εν μέσω των συχνών ουκρανικών επιθέσεων στην γειτονική Ρωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γειτονική Λετονία επίσης σήμανε αεροπορικό συναγερμό αφότου ένα drone εισήλθε στον λετονικό εναέριο χώρο, προειδοποιώντας τους κατοίκους που ζουν κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία να μείνουν στα σπίτια τους, ενώ εκλήθησαν στην περιοχή τα μαχητικά που ανήκουν στην Αεροπορική Αστυνομία της Βαλτικής που υπάγεται στο ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση της Λετονίας παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε τις εισβολές των drones.

Ειδικότερα, το drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της Εσθονίας,, προερχόμενο από τη Ρωσία και στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ο εσθονικός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Καταρρίφθηκε από ένα ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 του ΝΑΤΟ στις 12:14 (τοπική ώρα) με έναν μόνο πύραυλο. «Το περιστατικό συνέβη υπό συνθήκες έντονου ηλεκτρονικού πολέμου και παρεμβολών από τη Ρωσία», πρόσθεσαν οι αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Thank you to our allies Romania and Latvia – together we keep our skies safe. We received early info from Latvia about a stray drone, and Estonia tracked the drone until Romanian Baltic Air Policing jets shot it down. #StrongerTogether pic.twitter.com/NzojCoUqbs — MoD Estonia (@MoD_Estonia) May 19, 2026

Στο πλαίσιο της αστυνόμευσης του εναέριου χώρου της Βαλτικής από το ΝΑΤΟ, τα F-16M της Πορτογαλικής Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκονται επί του παρόντος στην αεροπορική βάση Ämari στην Εσθονία, ενώ τα γαλλικά Rafale και τα ρουμανικά F-16 επιχειρούν από την βάση Šiauliai στη Λιθουανία.

Today, a NATO fighter jet stationed in Lithuania shot down a drone after it entered Estonian airspace. Following airspace violations in Estonia and Latvia, there are no confirmed incidents in Lithuania. All responsible institutions remain alert and ready to respond. — Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) May 19, 2026

Το drone βρισκόταν υπό παρακολούθηση πριν εισέλθει στην Εσθονία και η απόφαση να καταρριφθεί ελήφθη για «ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στον άμαχο πληθυσμό και τις υποδομές».

Το drone καταρρίφθηκε μεταξύ του Βόρτσιαρβ και της Πολτσάμαα στην κεντρική Εσθονία πριν συντριβεί σε ένα χωράφι, ανέφεραν οι εσθονικές αρχές. Οι έρευνες για τα συντρίμμια βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν αναφερθεί θύματα.