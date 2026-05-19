Mango: Η στιγμή που ο Τζόναθαν Άντικ οδηγείται με χειροπέδες στο δικαστήριο – Κατηγορείται για τον θάνατο του πατέρα του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της Mango στην Ισπανία, Ίσακ Άντικ, καθώς η Αστυνομία της Καταλονίας συνέλαβε σήμερα (19.05.2026) τον γιο του, Τζόναθαν Άντικ, ως βασικό ύποπτο για τον θάνατό του στις 14 Δεκεμβρίου 2024 στο βουνό Μοντσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη, ύστερα από πτώση σε γκρεμό 100 μέτρων.

Αρχικά η υπόθεση είχε αντιμετωπιστεί ως ατύχημα, ωστόσο οι έρευνες των τελευταίων μηνών άλλαξαν κατεύθυνση λόγω αντιφάσεων στις καταθέσεις που έδωσε ο 45χρονος Τζόναθαν Άντικ για τον θάνατο του πατέρα του και ιδρυτή της Mango στην Ισπανία.

Η σύλληψη του Τζόναθαν Άντικ έγινε στο σπίτι του σήμερα το πρωί και σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης αποτελεί προπαρασκευαστικό βήμα για να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας όπου θα καταθέσει ως ύποπτος.

Βίντεο από τη στιγμή που ο Τζόναθαν Άντικ φτάνει στα δικαστήρια του Μαρτορέλ:

Jonathan Andic entra esposat als jutjats de Martorell per prestar declaració.



Està acusat de la mort del seu pare, el fundador de Mango.



Στο στόχαστρο από τον Οκτώβριο του 2025

Η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του ιδρυτή της Mango επικεντρώθηκε στον Τζόναθαν Άντικ από τον Οκτώβριο του 2025, αφού διαπιστώθηκαν σημαντικές αντιφάσεις στις δύο καταθέσεις που είχε δώσει ως μάρτυρας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τη στιγμή που ο 71χρονος πατέρας του έπεσε στον γκρεμό ήταν μόνο εκείνος μαζί του.

Οι Αρχές ζήτησαν το κινητό του, το οποίο και παρέδωσε, προκειμένου να εξετάσουν πιθανά μηνύματα που να υποδεικνύουν κίνητρο για φερόμενο έγκλημα με θύμα τον πατέρα του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση διαπίστωσαν ότι λίγες ημέρες πριν τη μοιραία πτώση στον γκρεμό του πατέρα του, ο Τζόναθαν είχε επισκεφθεί το σημείο.

Σύμφωνα με την El Pais, η έρευνα έδειξε ότι πατέρας και γιος είχαν κατά διαστήματα συγκρουσιακή σχέση, κυρίως λόγω του ρόλου του Τζόναθαν στη διοίκηση της εταιρείας. Ο Ίσακ Άντικ παρέδωσε στον μεγαλύτερο γιο τη διοίκηση της Mango το 2014, αλλά αναγκάστηκε να επιστρέψει έναν χρόνο μετά για να σχηματίσει νέα ομάδα και να αναστήσει την εταιρεία. Αυτή η βιαστική διαδοχή δεν λειτούργησε και, σύμφωνα ανθρώπους που έχουν γνώση επί των ερευνών, επηρέασε αρνητικά τη σχέση τους.

Την ίδια ώρα μετά τον θάνατο του επιχειρηματία η οικογενειακή διαμάχη για την κληρονομιά κλιμακώθηκε.

Η τελευταία διαθήκη, που είχε υπογραφεί τον Ιούλιο του 2023, προέβλεπε ίση κατανομή της περιουσίας ανάμεσα στα τρία παιδιά – τον Τζόναθανα και τις δύο αεδρφές του – και συγκεκριμένα ποσά σε ορισμένα πρόσωπα.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, ο 71χρονος επιχειρηματίας, ο πλουσιότερος της Καταλονίας με εκτιμώμενη περιουσία 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, άφησε στη σύντροφό του πέντε εκατομμύρια, ποσό που εκείνη θεωρούσε ανεπαρκές και ζήτησε 70 εκατομμύρια. Τελικά, τα παιδιά και η σύντροφος κατέληξαν σε αρχική συμφωνία περίπου στα 30 εκατομμύρια.