Κόσμος

Τραγικός θάνατος για 56χρονη οδηγό στη Νέα Υόρκη – Πάρκαρε και έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο

Οι διασώστες ανέσυραν την άτυχη γυναίκα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο αλλά λίγο αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή
Ανοιχτό φρεάτιο στη Νέα Υόρκη
Ανοιχτό φρεάτιο στη Νέα Υόρκη / AP Photo / Mike Groll
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τη ζωή της έχασε μία 56χρονη οδηγός που έπεσε σε ακάλυπτο φρεάτιο στο Μιντάουν του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη.

Η άτυχη γυναίκα από την κομητεία Γουέστσεστερ στάθμευσε το SUV της κοντά στην 5η λεωφόρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη και βγαίνοντας έπεσε στο φρεάτιο, σε βάθος περίπου 3 μέτρων.

Σύμφωνα με την New York Post, στο σημείο έσπευσαν διασώστες που εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Άμεσα την ανέσυραν και την μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

«Με θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι ένας πολίτης έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε ανοιχτό φρεάτιο. Ερευνούμε το πώς συνέβη αυτό. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της γυναίκας, και η ασφάλεια παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. 

Ο ιατροδικαστής θα προσδιορίσει την αιτία θανάτου της γυναίκας, ανέφερε η αστυνομία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
271
123
105
104
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo