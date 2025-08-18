Ισπανία: Πάνω από 3.430.000 τα καμένα στρέμματα για το 2025

Πάνω από 3.430.000 στρέμματα είναι η έκταση που έχει καεί στην Ισπανία από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) που ανήκει στο ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

Ο αριθμός αποτελεί ρεκόρ για την χώρα και ανησυχία προκαλεί ότι ανεβαίνει συνεχώς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι τώρα το 2022 ήταν η χειρότερη χρονιά όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις στην Ισπανία με 3.060.000 στρέμματα γης να έχουν καεί.

Το ευρωπαϊκό ρεκόρ το έχει η Πορτογαλία σύμφωνα με τα δεδομένα από το 2006 έχοντας καταγράψει 5.630.000 καμένης γης το 2017 σε πυρκαγιές κατά τις οποίες έχασαν την ζωή τους 119 άνθρωποι. Περί τα 2.160.000 στρέμματα έχουν καεί από την αρχή του έτους στην χώρα.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες καθιστούν τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως κύματα καύσωνα, επεισόδια ξηρασίας περισσότερο συχνά και έντονα ευνοώντας την εκδήλωση πυρκαγιών.

Όμως εκτός από την κλιματική κρίση, υπάρχουν και τοπικοί επιβαρυντικοί παράγοντες όπως η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η ανεξέλεγκτη βλάστηση που δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν τις γιγάντιες πυρκαγιές.