Ισπανία: Παράτυποι μετανάστες έφτασαν σε παραλία της Γρανάδας και ο κόσμος τους κυνήγησε

Απίστευτες εικόνες από την Ισπανία έχουν γίνει viral στα social media, με τη στιγμή που παράτυποι μετανάστες φτάνουν με φουσκωτό σκάφος σε παραλία στο Καστέλ ντε Φέρρο της Γρανάδας, την ώρα που κόσμος έκανε μπάνιο.

Πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο είναι αρκετά γνώριμο τους τελευταίους μήνες όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και σε άλλες μεσογειακές χώρες του Νότου, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, όπου παράτυποι μετανάστες φτάνουν με βάρκες από την βόρεια Αφρική.

Ωστόσο, αυτό που δεν περίμεναν οι μετανάστες αφού πήδηξαν στο νερό, ήταν το γεγονός ότι ο κόσμος που βρισκόταν στα παραθαλάσσια μαγαζιά τους υποδέχτηκε με αγριεμένες διαθέσεις και «τους πήρε στο κυνήγι» με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να συλληφθούν από τις αστυνομικές αρχές.

This is how illegal immigrants arrive in Spain from North Africa. Shocked tourists. Soon they’ll be in your neighborhood in Europe committing crimes. pic.twitter.com/pzwR7t1AAd