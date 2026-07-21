Μέση Ανατολή: Εκτός ελέγχου η κατάσταση – Νέα αμερικανικά χτυπήματα, αντίποινα με πυραύλους από το Ιράν

Δίχως τέλος είναι τα χτυπήματα των ΗΠΑ σε στόχους του Ιράν με τις επιθέσεις να συνεχίζονται για δέκατη διαδοχική νύχτα και τον Λευκό Οίκο να τονίζει ότι το σκηνικό θα παραμείνει το ίδιο μέχρι να αποφασίσει διαφορετικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Απάντησε με νέα πλήγματα η Τεχεράνη.

Αναφορές κάνουν λόγο για ισχυρές εκρήξεις από επιθέσεις των ΗΠΑ σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, συμπεριλαμβανομένων του νησιού Κεσμ, αλλά και των πόλεων Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Τσαμπαχάρ, Κοναράκ και Ισφαχάν.

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Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) επιβεβαίωσε το νέο κύμα επιθέσεων, το οποίο ακολούθησε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει συνέπειες για τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών τις προηγούμενες ημέρες.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Τρίτης (21.07.2026) ότι ολοκλήρωσαν τα πλήγματα που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα, τονίζοντας ότι στοχοποίησαν ιδίως «κέντρα στρατιωτικής διοίκησης» και «ναυτικές δυνατότητες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Δυνάμεις των ΗΠΑ «έπληξαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να μειώσουν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριό τους που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

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Ιρανικά αντίποινα με στόχο αμερικανικές εγκαταστάσεις

Την ίδια στιγμή, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικών εκτοξευτών HIMARS που, σύμφωνα με τους ίδιους, βρίσκονται στη στρατιωτική βάση Αριφτζάν στο Κουβέιτ.

Συγκεκριμένα το Ιράν ανέφερε ότι έπληξε δυο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και εγκατάσταση ραντάρ σε δυο αμερικανικές θέσεις στο Μπαχρέιν, καθώς και ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως με μετά την επίθεση εναντίον των συστημάτων αυτών «ο εχθρός πρέπει να προετοιμάζεται για «κύματα drones και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές», ανέφερε το σώμα σε ανακοίνωσή του που αναμετέδωσε το πρακτορείο.

CENTCOM video shows F-35 and F-16 fighters taking off and hitting likley abandoned empty missile tubes and Arash OWA UAVs.

It’s becoming a joke. https://t.co/reAesbRYrn pic.twitter.com/zdZwV2MU3M — Mehdi H. (@mhmiranusa) July 21, 2026

Παράλληλα, ήχησαν σειρήνες στο Μπαχρέιν, ενώ οι αρχές της Ιορδανίας ανέφεραν πως προχώρησαν στην αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων πριν αυτοί εισέλθουν στον εναέριο χώρο της χώρας.

Ανησυχία στα Στενά του Ορμούζ

Ένα δεξαμενόπλοιο φέρεται να επλήγη από άγνωστης προέλευσης βλήμα στο Στενό του Ορμούζ, περίπου οκτώ ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα στο Ομάν, σύμφωνα με πληροφορίες της βρετανικής υπηρεσίας UKMTO.

Το περιστατικό εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας.

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης παράλληλα ανακοίνωσαν σήμερα ότι σταμάτησαν δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που κινούνταν στη λεγόμενη «νότια διαδρομή» στο στενό του Ορμούζ, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που δεν συμμορφώθηκαν» προς τις ιρανικές εντολές και «προσπάθησαν να περάσουν από την επικίνδυνη νότια οδό του στενού του Ορμούζ σταματήθηκαν αφού εκρήξεις προκάλεσαν μεγάλες εκρήξεις», ανέφερε ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν σε ανακοίνωσή του που αναμεταδόθηκε από το πρακτορείο.