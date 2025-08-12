Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ισπανία: Στο έλεος των πυρκαγιών η Μαδρίτη, ένας άνδρας κάηκε ζωντανός – Εικόνες απελπισίας και θρήνου στα καμένα

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου τη θέτουν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών
Κάτοικοι κοιτούν απελπισμένοι τη φωτιά
Κάτοικοι κοιτούν απελπισμένοι τη φωτιά / REUTERS / Susana Vera

Όλη η Μεσόγειος βρίσκεται στο έλεος της πύρινης λαίλαπας με μεγάλες φωτιές να βρίσκονται σήμερα (12.8.2025) σε Ισπανία, Τουρκία και Ελλάδα. Στη Μαδρίτη η κατάσταση ειναι δραματική, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ δεκάδες είδαν τα σπίτια τους να γίνονται στάχτη. 

Οι πυροσβέστες στην Ισπανία κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο δασική φωτιά που έκαιγε κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Μαδρίτη, στην περιοχή του Τρες Κάντος. Ωστόσο, ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων δεν έχει παρέλθει. 

Οι ευνοϊκές συνθήκες στη διάρκεια της νύχτας επέτρεψαν να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η Κοινότητα της Μαδρίτης.

Ένας άνδρας, που είχε διακομισθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Λα Παθ καθώς είχε υποστεί εγκαύματα στο 98% του σώματός του, απεβίωσε αργότερα, σημείωσε η Κοινότητα της Μαδρίτης.

«Λυπάμαι βαθύτατα για τον θάνατο του άνδρα που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη δασική πυρκαγιά του Τρες Κάντος», σημείωσε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η πρόεδρος της Kοινότητας της Μαδρίτης Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.

Τεράστιο το πύρινο μέτωπο στην Ισπανία
Τεράστιο το πύρινο μέτωπο στην Ισπανία / REUTERS/Susana Vera
Ακόμα και με το μπαστούνι κάτοικος της περιοχής προσπαθεί να βοηθήσει τους πυροσβέστες
Ακόμα και με το μπαστούνι κάτοικος της περιοχής προσπαθεί να βοηθήσει τους πυροσβέστες / REUTERS/Susana Vera

Η πυρκαγιά στο προάστιο Τρες Κάντος βόρεια της Μαδρίτης έκαψε έκταση μεγαλύτερη των 10.000 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, σήμερα συνεχιζόταν στην Ισπανία ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιφέρειες.

Θρήνος και απελπισία μπροστά στη φωτιά
Θρήνος και απελπισία μπροστά στη φωτιά / REUTERS / Susana Vera
Καμένα σπίτια στην Ισπανία
Καμένα σπίτια στην Ισπανία / REUTERS / Susana Vera

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου τη θέτουν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Από τη στιγμή που θα ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, η ξηρή βλάστηση και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να οδηγήσουν στη γρήγορη εξάπλωσή τους, όπως και στο να μαίνονται ανεξέλεγκτα, προκαλώντας ορισμένες φορές «πύρινους στροβίλους».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ευρωπαίοι ηγέτες για την συνάντηση Πούτιν – Τραμπ: «Οι Ουκρανοί πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους»
Το κοινό κείμενο των ηγετών δεν υπέγραψε η Ουγγαρία - Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνομιλήσουν την Τετάρτη με τον Ντόναλντ Τραμπ
Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς / Εμανουέλ Μακρόν / Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Κιρ Στάρμερ / Ντόναλντ Τουσκ 1
Τζέφρι Επστάιν: Δικαστής μπλοκάρει αίτημα να δημοσιοποιηθούν καταθέσεις για την συνεργό του, Γκιλέιν Μάξγουελ
Η Γκιλέιν Μάξγουελ που κρίθηκε ένοχη για στρατολόγηση γυναικών ώστε να κακοποιηθούν σεξουαλικά από τον Έπσταιν, μεταφέρθηκε σε φυλακή με πολύ χαλαρότερους όρους κράτησης
Γκισλέιν Μάξγουελ
Ιράκ: Μπλακάουτ εν μέσω ακραίου καύσωνα
Μαζική διακοπή ρεύματος βύθισε το Ιράκ στο σκοτάδι, καθώς η χώρα βιώνει θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 50°C, προκαλώντας ρεκόρ κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Ηλεκτρικοί υποσταθμοί
Newsit logo
Newsit logo