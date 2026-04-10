Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ισπανία: Τουριστικό λεωφορείο ανατράπηκε και έπεσε σε χαράδρα στα Κανάρια Νησιά – Ένας νεκρός και 3 σοβαρά τραυματίες

Οι επιβαίνοντες στο λεωφορείο φαίνεται να είναι τουρίστες που «διέμεναν σε ξενοδοχειακό συγκρότημα» του νησιού
Το λεωφορείο που έπεσε στον γκρεμό
Ακόμη μία τραγωδία στο δρόμο συνέβη σήμερα στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και άλλους 3 να τραυματίζονται σοβαρά μετά από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου.

Το τροχαίο έγινε στο νησί της Ισπανίας Λα Γκομέρα, στο αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων στον Ατλαντικό. «Πτώση λεωφορείου σε χαράδρα», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης με ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας ότι «ένας άνδρας είναι νεκρός, τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά και έντεκα φέρουν ελαφρά τραύματα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε μια πλαγιά. Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες διάσωσης δείχνουν το λεωφορείο να έχει ανατραπεί, πεσμένο στο πλάι στην πλαγιά του βουνού παράλληλα με τον δρόμο.

Ομάδες των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στο σημείο, μεταξύ των οποίων νοσηλευτές, πυροσβέστες, μονάδα της χωροφυλακής, αναφέρει η περιφερειακή εφημερίδα «Canarias7». Ένα ελικόπτερο μετέχει στην επιχείρηση διάσωσης για την περισυλλογή και τη μεταφορά των τραυματιών.

Η εθνικότητα των θυμάτων δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά ο Έκτορ Καμπρέρα, επικεφαλής της υπηρεσίας εκτάκτων καταστάσεων στη Λα Γκομέρα, εξήγησε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TVE ότι οι επιβαίνοντες στο λεωφορείο «διέμεναν σε ξενοδοχειακό συγκρότημα» του νησιού.

Έχοντας ηλιόλουστο καιρό όλο τον χρόνο, τα Κανάρια Νησιά αποτελούν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Το 2025, τα Κανάρια Νησιά υποδέχτηκαν 15,7 εκατομμύρια επισκέπτες από τους περίπου 100 εκατομμύρια τουρίστες που είχε όλη η Ισπανία, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
102
53
47
44
40
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Δεν θα δικαστεί ο 35χρονος που δολοφόνησε την 23χρονη Ουκρανή σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα - Κρίθηκε ψυχικά ανίκανος, είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια
Ο άνδρας παραμένει υπό ομοσπονδιακή κράτηση, ενώ η δίκη για την κατηγορία του φόνου σε επίπεδο πολιτείας έχει προς το παρόν «παγώσει»
Η στιγμή της δολοφονίας της 23χρονης Ουκρανής
6
Τραμπ: «Γεμίζουμε τα πολεμικά πλοία με τα ισχυρότερα όπλα» – Νέες απειλές προς το Ιράν αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποιεί με νέες επιθέσεις εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν, ενώ το Ιράν καλείται να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo