Ισπανία: Τουριστικό λεωφορείο ανατράπηκε και έπεσε σε χαράδρα στα Κανάρια Νησιά – Ένας νεκρός και 3 σοβαρά τραυματίες

Ακόμη μία τραγωδία στο δρόμο συνέβη σήμερα στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και άλλους 3 να τραυματίζονται σοβαρά μετά από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου.

Το τροχαίο έγινε στο νησί της Ισπανίας Λα Γκομέρα, στο αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων στον Ατλαντικό. «Πτώση λεωφορείου σε χαράδρα», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης με ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας ότι «ένας άνδρας είναι νεκρός, τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά και έντεκα φέρουν ελαφρά τραύματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε μια πλαγιά. Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες διάσωσης δείχνουν το λεωφορείο να έχει ανατραπεί, πεσμένο στο πλάι στην πλαγιά του βουνού παράλληλα με τον δρόμο.

Ομάδες των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στο σημείο, μεταξύ των οποίων νοσηλευτές, πυροσβέστες, μονάδα της χωροφυλακής, αναφέρει η περιφερειακή εφημερίδα «Canarias7». Ένα ελικόπτερο μετέχει στην επιχείρηση διάσωσης για την περισυλλογή και τη μεταφορά των τραυματιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Absolute tragedy in the Canary Islands. Sky News confirms a tour bus carrying British tourists has plunged down a steep ravine in La Gomera. One person is confirmed dead and 26 are injured, three very seriously. pic.twitter.com/BgPkMJTPlm — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) April 10, 2026

Η εθνικότητα των θυμάτων δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά ο Έκτορ Καμπρέρα, επικεφαλής της υπηρεσίας εκτάκτων καταστάσεων στη Λα Γκομέρα, εξήγησε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TVE ότι οι επιβαίνοντες στο λεωφορείο «διέμεναν σε ξενοδοχειακό συγκρότημα» του νησιού.

One man has died and 27 people are being treated in hospital after a bus carrying British tourists crashed in the Canary Islands.



Police said the bus fell down a ravine as it was driving through the island of La Gomera. pic.twitter.com/q2VxOtz5gy — Channel 4 News (@Channel4News) April 10, 2026

Έχοντας ηλιόλουστο καιρό όλο τον χρόνο, τα Κανάρια Νησιά αποτελούν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Το 2025, τα Κανάρια Νησιά υποδέχτηκαν 15,7 εκατομμύρια επισκέπτες από τους περίπου 100 εκατομμύρια τουρίστες που είχε όλη η Ισπανία, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE).