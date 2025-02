Ισραήλ: Άγνωστο το που βρίσκεται η σορός της Σίρι Μπίμπας – Ο στρατός κατηγορεί τη Χαμάς πως τους παρέδωσε άλλο θύμα

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η παράδοση της σορού της Σίρι Μπίμπας, μιας μητέρας από το Ισραήλ που την απήγαγαν μέλη της Χαμάς μαζί με τα δυο παιδιά της, στην σοκαριστική και πολύνεκρη επίθεση της οργάνωσης, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Χαμάς παρέδωσε την Πέμπτη (20.02.2025) στο Ισραήλ τις σορούς 4 ομήρων τους, της Σίρι Μπίμπας, των δυο παιδιών της, Αριέλ και Κφιρ, 4 χρόνων και 8,5 μηνών, αντίστοιχα, και του 83χρονου Οντέντ Λιφσίτς.

Μετά τις εξετάσεις των Ισραηλινών ιατροδικαστών όμως, ο στρατός του Ισραήλ κατήγγειλε πως η σορός της γυναίκας δεν ταυτοποιήθηκε με την Σίρι Μπίμπα καθώς δεν ταυτοποιείται με καμία Ισραηλινή όμηρο.

«Πρόκειται για πτώμα άγνωστης. Απαιτούμε η Χαμάς να παραδώσει το πτώμα που ανήκει στη Σίρι Μπίμπας και όλους τους ομήρους», ανέφεραν με ανάρτησή τους στο Χ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, καταγγέλλοντας «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκε με τη Χαμάς.

Μέχρι στιγμής, η τρομοκρατική οργάνωση δεν έχει σχολιάσει τις καταγγελίες του Ισραήλ.

Όσον αφορά τα δυο αγγελούδια, τον Αριέλ και τον Κφιρ, οι ιατροδικαστές εκτίμησαν πως δολοφονήθηκαν βάρβαρα κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους στη Γάζα.

Η Χαμάς με τη σειρά της υποστηρίζει πως τα δυο παιδιά, όταν απήχθησαν στο κιμπούτς Νιρ Οζ την 7η Οκτωβρίου 2023, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Ο πατέρας των παιδιών, Γιαρντέν Μπίμπας, που απήχθη επίσης και κρατούνταν χωριστά από την υπόλοιπη οικογένειά του, απελευθερώθηκε νωρίτερα τον Φεβρουάριου και από τότε προσπαθεί να συνέλθει από το κακό που βρήκε την οικογένειά του.

