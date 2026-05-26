Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

WSJ: Οι ΗΠΑ συνόδευσαν ελληνόκτητο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ – Ξεκίνησαν πάλι την επιχείρηση «Ελευθερία»

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ναυτικό σχεδιάζει να βοηθήσει περίπου δώδεκα πλοία τις επόμενες ημέρες να περάσουν
Το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Ross που συνοδεύει το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush στη Μέση Ανατολή
Το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Ross που συνοδεύει το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush στη Μέση Ανατολή / Φωτογραφία U.S Navy
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Επιχείρηση «Ελευθερία» πραγματοποιήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ προς ένα ελληνόκτητο τάνκερ την ώρα που περνούσε τα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει η Wall Street Journal.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκίνησε ξανά να παρέχει συνοδεία σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ που μίλησαν στην Wall Street Journal, το ελληνικό υπερδεξαμενόπλοιο φορτωμένο με δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου καθοδηγούνταν από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.α

Το πλοίο είχε κολλήσει στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής από τις αρχές Μαρτίου και τώρα κατευθύνεται προς την Ινδία για να παραδώσει το φορτίο του.

Η συνοδεία του ελληνόκτητου πλοίου αποτελεί μια ανανεωμένη προσπάθεια του «Project Freedom (Επιχείρηση Ελευθερία)», η οποία σταμάτησε περίπου 36 ώρες μετά την έναρξή της από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ναυτικό σχεδιάζει να βοηθήσει περίπου δώδεκα πλοία, συμπεριλαμβανομένων υπερδεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, να διασχίσουν την πλωτή οδό των Στενών του Ορμούζ τις επόμενες ημέρες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
134
100
91
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η διάβαση του θανάτου στο Βέλγιο: «Ήταν έμπειρος και ήξερε τη διαδρομή» – Το μυστήριο με τον οδηγό του σχολικού
Τι συνέβη στον οδηγό του σχολικού minibus πριν την τραγωδία - Το σχολικό μπήκε στη διάβαση ενώ οι μπάρες ήταν κατεβασμένες και συγκρούστηκε με τρένο με 100 επιβάτες - Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και παίρνουν καταθέσεις από μάρτυρες
Το σχολικό λεωφορείο που συγκρούστηκε με το τρένο στο Βέλγιο
Newsit logo
Newsit logo