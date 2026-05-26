WSJ: Οι ΗΠΑ συνόδευσαν ελληνόκτητο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ – Ξεκίνησαν πάλι την επιχείρηση «Ελευθερία»

Επιχείρηση «Ελευθερία» πραγματοποιήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ προς ένα ελληνόκτητο τάνκερ την ώρα που περνούσε τα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει η Wall Street Journal.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκίνησε ξανά να παρέχει συνοδεία σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ που μίλησαν στην Wall Street Journal, το ελληνικό υπερδεξαμενόπλοιο φορτωμένο με δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου καθοδηγούνταν από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.α

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πλοίο είχε κολλήσει στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής από τις αρχές Μαρτίου και τώρα κατευθύνεται προς την Ινδία για να παραδώσει το φορτίο του.

Η συνοδεία του ελληνόκτητου πλοίου αποτελεί μια ανανεωμένη προσπάθεια του «Project Freedom (Επιχείρηση Ελευθερία)», η οποία σταμάτησε περίπου 36 ώρες μετά την έναρξή της από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ναυτικό σχεδιάζει να βοηθήσει περίπου δώδεκα πλοία, συμπεριλαμβανομένων υπερδεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, να διασχίσουν την πλωτή οδό των Στενών του Ορμούζ τις επόμενες ημέρες.