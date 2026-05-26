Συμβαίνει τώρα:
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω τροχαίου στο ύψος της Μεταμόρφωσης
Κόσμος

Ιράν: Εκτέλεσαν γυναίκα για τη δολοφονία του συζύγου αφότου γέννησε στη φυλακή

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταδικασμένες σε θάνατο Ιρανές γυναίκες έχουν σκοτώσει βίαιους συζύγους
Ιρανική σημαία στην Τεχεράνη
Ιρανική σημαία στην Τεχεράνη / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μία γυναίκα εκτελέστηκε στο Ιράν για τη δολοφονία του συζύγου της, αφού γέννησε το παιδί της ενώ ήταν στη φυλακή. Η φροντίδα του νεογέννητου ανατέθηκε στη γιαγιά, ανακοίνωσαν δύο ΜΚΟ από το εξωτερικό την Τρίτη (26.05.2026).

Η 28χρονη Άσμα Ζαρέι που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του συζύγου της και είχε αποκτήσει ένα παιδί στη φυλακή, εκτελέστηκε διά απαγχονισμού στην πόλη Αρνταμπίλ του Ιράν στις 20 Μαΐου, σύμφωνα με τις οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw και Iran Human Rights (IHR), που εδρεύουν στη Νορβηγία.

Τα ΜΜΕ στο Ιράν δεν έχουν μεταδώσει την είδηση της εκτέλεσης.

Σύμφωνα με το IHR, η γυναίκα είχε συλληφθεί πριν από τρία χρόνια, βάσει υποψιών πως δολοφόνησε τον σύζυγό της με υπνωτικά. Τότε ήταν έγκυος και γέννησε πριν από δύο χρόνια το παιδί της στη φυλακή.

Πριν από την εκτέλεσή της, ζήτησε από τη μητέρα της να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού, σύμφωνα πάντα με τη μκο IHR.

Πρόκειται για την έκτη γυναίκα που εκτελέστηκε στο Ιράν από τον Ιανουάριο, επισήμαναν οι δύο οργανώσεις.

Μια έκθεση της IHR αναφέρει πως τουλάχιστον 48 γυναίκες εκτελέστηκαν στο Ιράν το 2025, εκ των οποίων 21 για τη δολοφονία του συζύγου τους ή του αρραβωνιαστικού τους.

Οι οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν πως, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταδικασθείσες σε θάνατο γυναίκες έχουν σκοτώσει βίαιους συζύγους και δεν μπόρεσαν να γλυτώσουν από τη θανατική καταδίκη, καθώς αδυνατούσαν να καταβάλουν το «τίμημα του αίματος», μια πρακτική που επιτρέπει η ιρανική σαρία, η οποία προβλέπει την καταβολή αποζημίωσης στην οικογένεια του συζύγου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
134
100
91
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η διάβαση του θανάτου στο Βέλγιο: «Ήταν έμπειρος και ήξερε τη διαδρομή» – Το μυστήριο με τον οδηγό του σχολικού
Τι συνέβη στον οδηγό του σχολικού minibus πριν την τραγωδία - Το σχολικό μπήκε στη διάβαση ενώ οι μπάρες ήταν κατεβασμένες και συγκρούστηκε με τρένο με 100 επιβάτες - Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και παίρνουν καταθέσεις από μάρτυρες
Το σχολικό λεωφορείο που συγκρούστηκε με το τρένο στο Βέλγιο
Newsit logo
Newsit logo