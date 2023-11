Μια από τις ομήρους που απελευθέρωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου (25.11.2023) η Χαμάς είναι η Έμιλι Χαντ, η 9χρονη που είχε θεωρηθεί νεκρή μετά την επίθεση των τρομοκρατών στο κιμπούτς Μπεερί στις 7 Οκτωβρίου, όμως τελικά ήταν αιχμάλωτή τους.

Ο πατέρας της Έμιλι Χαντ είχε συγκλονίσει τον πλανήτη, όταν είχε δηλώσει με κλάματα σε συνέντευξή του ότι ήθελε «καλύτερα να είναι νεκρή, παρά όμηρος στα χέρια της Χαμάς». Τελικά, θα μπορέσει σήμερα να τη σφίξει και πάλι στην αγκαλιά του, καθώς επέστρεψε στο Ισραήλ ζωντανή.

Το όνομα της Έμιλι Χαντ ήταν μεταξύ των 13 που επιβεβαιώθηκαν από τις Αρχές του Ισραήλ. Η Χαμάς απελευθέρωσε 13 ομήρους από το Ισραήλ και 4 από την Ταϊλάνδη, οι οποίοι αφέθηκαν μετά από παρέμβαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ο πατέρας της, σε συνέντευξή του στο CNN λίγες ημέρες μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ είχε πει: «Οι ισραηλινές αρχές μάς είπαν ότι βρήκαν την Έμιλι και πως είναι νεκρή. Κι εγώ απλώς τους απάντησα “ναι” και χαμογέλασα, γιατί αυτή είναι η καλύτερη είδηση από τις πιθανότητες που είχε. Ήταν είτε νεκρή είτε στη Γάζα. Και αν ξέρετε τι κάνουν στους ανθρώπους στη Γάζα, αυτό είναι χειρότερο και από τον θάνατο».

