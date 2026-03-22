Ισραήλ: Απίστευτα πλάνα από την εξωατμοσφαιρική αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου του Ιράν

Πρόκειται για μια συνηθισμένη εμπλοκή, για τα δεδομένα του Ισραήλ, με συστήματα Arrow-3 που χουν σχεδιαστεί ειδικά για τετοιού είδους καταρρίψεις
Η στιγμή της αναχαίτισης ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου / REUTERS / Jamal Awad / File Photo

Ήχησαν οι σειρήνες και οι αντιαεροπορικοί συναγερμοί σήμερα (22.03.2026) στο νότιο Ισραήλ, λίγο μετά τις 6 μ.μ., καθώς εντοπίστηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, σε μια χρονική συγκυρία στην οποία οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώνονται.

Οι δυνάμεις αεράμυνας του Ισραήλ ενεργοποιήθηκαν αμέσως με αποτέλεσμα να αναχαιτιστεί η νέα ιρανική πυραυλική επίθεση, με τις σειρήνες να ηχούν μεταξύ άλλων και στην πόλη Ντιμόνα, η οποία δέχτηκε ισοπεδωτικό πλήγμα χθες (21.03.2026) με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Μάλιστα, Ισραηλινοί που άκουσαν τις σειρήνες βιντεοσκόπησαν τον ουρανό και σε βίντεο που αναδημοσιεύονται από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης διακρίνεται η στιγμή της εξωατμοσφαιρικής αναχαίτισης ιρανικού βαλλιστικού βλήματος από ισραηλινά συστήματα αεράμυνας – πιθανώς τα Arrow 3.

Ειδικότερα, το σύστημα αεράμυνας τύπου Arrow-3 χρησιμοποιεί μια αποσπώμενη κεφαλή που συγκρούεται με το στόχο και είναι σχεδιασμένο για να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους έξω από την ατμόσφαιρα της Γης, σε ύψος που επιτρέπει την ασφαλή καταστροφή οποιασδήποτε μη συμβατικής κεφαλής, ενώ ακόμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή εχθρικών δορυφόρων.

 

Διαφέρει ως προς το Arrow-2, διότι οι πύραυλοι που εκτοξεύει έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια και μεγαλύτερη ταχύτητα, αφού η εμπλοκή γίνεται στο διάστημα.

Και τα δύο αυτά συστήματα αποτελούν το τελευταίο στάδιο της πολυεπίπεδης αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ, μαζί με τα συστήματα Iron Dome και David’s Sling.

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια εμπλοκή αρκετά συνηθισμένη για τα δεδομένα του Ισραήλ, με τους IDF να αναφέρουν νωρίτερα σήμερα (22.03.2026) πως από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου 2026, το Ιράν έχει εκτοξεύσει πάνω από 400 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, με τους IDF να έχουν ποσοστό αναχαίτισης 92%.

