Ισραήλ: Αρχηγός κόμματος μηνύει την σύζυγο του Νετανιάχου για δυσφήμιση – Τον κατηγορεί ότι γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς το 2023

Μήνυση κατά της συζύγου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Σάρα Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει ο Γιαΐρ Γκολάν, αρχηγός κόμματος της ισραηλινής αντιπολίτευσης. Ο ίδιος κατηγορεί την σύζυγο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, ότι επαναλαμβάνει μία θεωρία συνομωσίας που τον στοχοποιεί εκ των προτέρων για την φονική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Γιαΐρ Γκολάν, αρχηγός των Δημοκρατικών – ενός σοσιαλδημοκρατικού και σιωνιστικού πολιτικό κόμμα στο Ισραήλ – ανακοίνωσε σήμερα (10.09.2026) ότι θα καταθέσει μήνυση κατά της Σάρα Νετανιάχου. Η υπόθεση καταδεικνύει την οξύτητα που περιβάλλει την προεκλογική εκστρατεία προς τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, σε μια χώρα βαθιά διχασμένη και τραυματισμένη από τη χειρότερη σφαγή που διαπράχθηκε ποτέ σε έδαφος του Ισραήλ.

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Στα τέλη του περασμένου Αυγούστου, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, η Σάρα Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί ότι ο Γιαΐρ Γκολάν, απόστρατος υποστράτηγος και επικεφαλής του κόμματος της αντιπολίτευσης «οι Δημοκράτες» γνώριζε για την σχεδιαζόμενη επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμικής οργάνωσης.

Ο Γκολάν ήταν «ήδη ντυμένος και έτοιμος» τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν «άλλοι, περιλαμβανομένου του πρωθυπουργού, δεν γνώριζαν τίποτα», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 14, χωρίς να τον κατηγορήσει ρητά για συμπαιγνία.

Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων, ειδικά επειδή πολλοί Ισραηλινοί, αντίθετα, επαινούν τις ενέργειες του Γκολάν στις 7 Οκτωβρίου 2023: εξοπλισμένος με το προσωπικό του όπλο, συμμετείχε αυθόρμητα στην απάντηση που οργανωνόταν.

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Απαντώντας στις δηλώσεις της Σάρα Νετανιάχου, ο Γκολάν υπέβαλε μήνυση για δυσφήμιση και υποκίνηση σε βία, καταγγέλλοντας «θεωρίες συνωμοσίας που επινοήθηκαν από σκοτεινότερα μυαλά» με στόχο να «βλάψουν την αξιοπρέπεια και τη φήμη του», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στην αγωγή, ο Γκόλαν ζητά αποζημίωση ύψους 2,5 εκατομμυρίων σέκελ (περίπου 700.000 ευρώ), σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο.

Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 βρίσκονται στο επίκεντρο της εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται και αυτός στο στόχαστρο έντονων επικρίσεων.

Αυτή την εβδομάδα, προσωπικότητες της αντιπολίτευσης επέκριναν τον πρωθυπουργό, μετά τη δημοσιοποίηση μιας δημοσιογραφικής έρευνας που υποστηρίζει ότι εκείνος είχε ενημερωθεί για επίθεση που ετοίμαζε η Χαμάς μερικές ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου 2023, αλλά δεν διαβίβασε τις πληροφορίες αυτές.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Haaretz και βασίστηκε σε υπό έκδοση βιβλίο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ είχε επικοινωνήσει με τον Νετανιάχου την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου του 2023 για να τον ενημερώσει ότι η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση ετοίμαζε μεγάλη επιχείρηση.

Σύμφωνα με τη Haaretz, ο Ισραηλινός ηγέτης δεν ενημέρωσε τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας για την προειδοποίηση αυτή.

Το γραφείο Νετανιάχου έκανε λόγο για «απόλυτο ψέμα», αρνούμενο ακόμα και το ότι υπήρξε επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΑΕ στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2023. Χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει αγωγή κατά της Haaretz για το ρεπορτάζ της.

Η πρωτοφανής επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ προκάλεσε τον θάνατο 1.221 ανθρώπων – στην πλειονότητά τους πολιτών–, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείο. Η Χαμάς απήγαγε επίσης 251 ανθρώπους τους οποίους μετέφερε στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε αντίποινα σκοτώθηκαν περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι στη Γάζα – κυρίως γυναίκες και παιδιά–, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.