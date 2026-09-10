Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε φορτηγό πλοίο κατά τη διάρκεια εργασιών – 25 νεκροί και 5 τραυματίες

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα (10.09.2026) σε πλοίο στην Κίνα. Αν και στην αρχή είχαν εντοπιστεί οι σοροί των 20, λίγες ώρες μετά βρέθηκαν και οι 5 αγνοούμενοι, βάζοντας με τον πιο τραγικό τέλος στις έρευνες των αρχών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11:15 π.μ. σε πλοίο στο ναυπηγείο Beihai του Τσινγκντάο, κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής και επιθεώρησης, μετέδωσε το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua). Διασωστικά συνεργεία και πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο απομακρύνοντας με ασφάλεια 12 εργαζομένους. Οι 5 από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

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Μετά από μεγάλη επιχείρηση, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

20 DEAD AFTER CARGO SHIP FIRE IN CHINA 🇨🇳



At least 20 people have died and five remain missing after a fire broke out aboard the Liberian-flagged cargo ship Ocean Melody at a shipyard in Qingdao, Chinese state media report. Twelve people were safely evacuated. pic.twitter.com/wDZNaLd8XA — TheIndependent (@WeIndependent0) September 10, 2026

Σε φωτογραφία που μεταδόθηκε από το Νέα Κίνα φαίνεται ότι το εν λόγω πλοίο είναι το Ocean Melody. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου ηλικίας 20 ετών υπό σημαία Λιβερίας, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Yuyangkunpeng Shanghai Shp Mgm, ενώ η Huili Shipping Co Ltd αναφέρεται ως ιδιοκτήτριά του.

Το πλοίο έφθασε στο ναυπηγείο στο Τσινγκντάο στις 31 Αυγούστου και παρέμενε έκτοτε εκεί.

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Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε οδηγίες «να διεξαχθούν κατεπειγόντως έρευνες για τους αγνοούμενους, να δοθεί η αρμόζουσα απάντηση στο συμβάν και να διαπιστωθούν γρήγορα τα αίτια», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο χωρίς να διευκρινίσει τη σημαία του πλοίου.

Η Beihai Shipbuilding στο Τσινγκντάο είναι θυγατρική των κρατικών ναυπηγείων China State Shipbuilding Corporation, που είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.