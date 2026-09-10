Κόσμος

Νέα Υόρκη: Οι Δίδυμοι Πύργοι «υψώθηκαν» στον ουρανό από 2.977 drones – Κάθε drone συμβόλιζε ένα από τα θύματα

Οι φωτεινές σιλουέτες των Δίδυμων Πύργων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου φώτισαν τον ουρανό
Οι Δίδυμοι Πύργοι «υψώθηκαν» και πάλι στον ουρανό της Νέας Υόρκης με τη βοήθεια 2.977 drones
Οι Δίδυμοι Πύργοι «υψώθηκαν» και πάλι στον ουρανό της Νέας Υόρκης με τη βοήθεια 2.977 drones / X
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Αύριο Παρασκευή (11.09.2026) συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης. Εκείνη την «μαύρη» Τρίτη, ισλαμιστές τρομοκράτες κατέλαβαν εμπορικά αεροπλάνα και τα μετέτρεψαν σε όπλα μαζικής καταστροφής, συντρίβοντάς τα σε ουρανοξύστες και σε κυβερνητικά κτίρια. Συνολικά 2.977 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ οι συνέπειες του γεγονότος επηρέασαν ολόκληρο τον κόσμο.

Οι Δίδυμοι Πύργοι «υψώθηκαν» και πάλι στον ουρανό της Νέας Υόρκης με τη βοήθεια 2.977 drones οι φωτεινές σιλουέτες των Δίδυμων Πύργων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου φώτισαν τον ουρανό. Κάθε drone συμβόλιζε ένα από τα θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Η παράσταση Sky Elements πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (08.09.2026) πριν από την 25η επέτειο της τραγωδίας.

Ο πύργοι με τα drone εμφανίστηκαν παράλληλα με το Tribute in Light, τις δύο παραδοσιακές δέσμες πάνω από το Κάτω Μανχάταν.

Ένα ισλαμιστικό εξτρεμιστικό δίκτυο που ονομαζόταν Αλ Κάιντα σχεδίασε τις επιθέσεις από το Αφγανιστάν. Με αρχηγό τον Οσάμα μπιν Λάντεν, η Αλ Κάιντα κατηγορούσε τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους για συγκρούσεις στον μουσουλμανικό κόσμο.

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