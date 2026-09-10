Νέα Υόρκη: Οι Δίδυμοι Πύργοι «υψώθηκαν» στον ουρανό από 2.977 drones – Κάθε drone συμβόλιζε ένα από τα θύματα

Αύριο Παρασκευή (11.09.2026) συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης. Εκείνη την «μαύρη» Τρίτη, ισλαμιστές τρομοκράτες κατέλαβαν εμπορικά αεροπλάνα και τα μετέτρεψαν σε όπλα μαζικής καταστροφής, συντρίβοντάς τα σε ουρανοξύστες και σε κυβερνητικά κτίρια. Συνολικά 2.977 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ οι συνέπειες του γεγονότος επηρέασαν ολόκληρο τον κόσμο.

Οι Δίδυμοι Πύργοι «υψώθηκαν» και πάλι στον ουρανό της Νέας Υόρκης με τη βοήθεια 2.977 drones οι φωτεινές σιλουέτες των Δίδυμων Πύργων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου φώτισαν τον ουρανό. Κάθε drone συμβόλιζε ένα από τα θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

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Η παράσταση Sky Elements πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (08.09.2026) πριν από την 25η επέτειο της τραγωδίας.

Ο πύργοι με τα drone εμφανίστηκαν παράλληλα με το Tribute in Light, τις δύο παραδοσιακές δέσμες πάνω από το Κάτω Μανχάταν.

Tribute in Light test tonight ahead of the 25th anniversary of 9/11 pic.twitter.com/UT0NoRc8jT — Noel Y. Calingasan • NYC (@nyclovesnyc) September 5, 2026

For a brief moment tonight, an outline of the World Trade Center Twin Towers graced the Manhattan skyline again. The powerful drone tribute coming on the eve of the 25th anniversary of the 9/11 attacks. The touching remembrance – Tonight at 11 from ABC7. https://t.co/7zg9jRfJTB pic.twitter.com/qYgt0T8sMN — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 10, 2026

WTC drone show tonight in lower Manhattan for 25th anniversary of 9/11 pic.twitter.com/uv8oQIb3XR — Adam White (@FOSAdam) September 10, 2026

Ένα ισλαμιστικό εξτρεμιστικό δίκτυο που ονομαζόταν Αλ Κάιντα σχεδίασε τις επιθέσεις από το Αφγανιστάν. Με αρχηγό τον Οσάμα μπιν Λάντεν, η Αλ Κάιντα κατηγορούσε τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους για συγκρούσεις στον μουσουλμανικό κόσμο.