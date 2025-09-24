Συμβαίνει τώρα:
Ισραήλ: Drone των Χούθι χτύπησε την πόλη Εϊλάτ – «Έχουμε δεκάδες τραυματίες» λένε οι αρχές

Οι ισραηλινές δυνάμεις προσπάθησαν να το καταρρίψουν αλλά απέτυχαν
Το drone των Χούθι που χτύπησε το Ισραήλ
Το drone των Χούθι που χτύπησε το Ισραήλ

Συναγερμός σήμανε σήμερα (24.09.2025) το απόγευμα στο Ισραήλ, καθώς εντοπίστηκε ένα drone που εκτοξεύτηκε από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις.

Το drone των Χούθι έπληξε την παραθαλάσσια πόλη Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να κάνει λόγια για δεκάδες τραυματίες από τα θραύσματα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους μετά την πρόσκρουση.

Μάλιστα, δύο τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές.

 

«Καταβλήθηκαν προσπάθειες για την αναχαίτισή του, όμως έπεσε στην περιοχή του Εϊλάτ», σημειώνεται στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.

Πολλά βίντεο, που το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να τα επαληθεύσει, αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν έναν drone στον ουρανό, στα ανοιχτά του Εϊλάτ και στη συνέχεια μια έκρηξη πίσω από την αλυσίδα των ξενοδοχείων, στον παραθαλάσσιο δρόμο.

Πηγή: OnAlert.gr

