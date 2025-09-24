Ισραήλ: Drone των Χούθι χτύπησε την πόλη Εϊλάτ – «Έχουμε δεκάδες τραυματίες» λένε οι αρχές

Συναγερμός σήμανε σήμερα (24.09.2025) το απόγευμα στο Ισραήλ, καθώς εντοπίστηκε ένα drone που εκτοξεύτηκε από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις.

Το drone των Χούθι έπληξε την παραθαλάσσια πόλη Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να κάνει λόγια για δεκάδες τραυματίες από τα θραύσματα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους μετά την πρόσκρουση.

Μάλιστα, δύο τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές.

Additional footage of the drone impact in Eilat. pic.twitter.com/D9h3EdMgnV — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 24, 2025

«Καταβλήθηκαν προσπάθειες για την αναχαίτισή του, όμως έπεσε στην περιοχή του Εϊλάτ», σημειώνεται στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.

Five people are wounded by shrapnel, including two seriously, after a Houthi drone launched from Yemen struck Israel’s southermost city of Eilat, medics say.



The Magen David Adom ambulance service says it took the five to Yoseftal Hospital in the city.



Several additional… pic.twitter.com/0fqEdROYOz — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 24, 2025

Πολλά βίντεο, που το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να τα επαληθεύσει, αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν έναν drone στον ουρανό, στα ανοιχτά του Εϊλάτ και στη συνέχεια μια έκρηξη πίσω από την αλυσίδα των ξενοδοχείων, στον παραθαλάσσιο δρόμο.

