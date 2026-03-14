Ισραήλ: Δύο τραυματίες από την ιρανική πυραυλική επίθεση στο Εϊλάτ – Σε σοβαρή κατάσταση ένας 12χρονος

Ένας 12χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 39χρονος ελαφρά στη νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ
Ένα παιδί και ένας άνδρας τραυματίστηκαν από την νέα επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους στο Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ, το απόγευμα του Σαββάτου (14.3.26).

Σύμφωνα με την υγειονομική υπηρεσία του Ισραήλ, Magen David Adom, ένας 12χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 39χρονος ελαφρά.

Σημεία στην πόλη έχουν χτυπηθεί από θραύσματα του πυραύλου.

Οι Ιρανοί εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση και κατά της Ιερουσαλήμ.

