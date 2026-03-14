Ισραήλ: Δύο τραυματίες από την ιρανική πυραυλική επίθεση στο Εϊλάτ – Σε σοβαρή κατάσταση ένας 12χρονος

Ένα παιδί και ένας άνδρας τραυματίστηκαν από την νέα επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους στο Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ, το απόγευμα του Σαββάτου (14.3.26).

Σύμφωνα με την υγειονομική υπηρεσία του Ισραήλ, Magen David Adom, ένας 12χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 39χρονος ελαφρά.

Σημεία στην πόλη έχουν χτυπηθεί από θραύσματα του πυραύλου.

Two people are injured, including a child seriously, in Eilat following Iran’s latest ballistic missile attack, medics say.



Magen David Adom says it is treating a 12-year-old in moderate-to-serious condition and a 39-year-old man in good condition.



