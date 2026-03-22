Ισραήλ: Εξουδετερώσαμε τον ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

«Δεν θα σταματήσουμε πριν απωθηθεί μακριά από τα σύνορα η απειλή της Χεζμπολάχ», διαμηνύει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, στρατηγός Ζαμίρ
Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο
Ο ανώτερος διοικητής της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, Αμπού Χαλίλ Μπαρτζί / πηγή φωτογραφίας Χ

Ο ισραηλινός στρατός «θα εντείνει τις στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις» κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο προειδοποίησε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ με δηλώσεις του το βράδυ της Κυριακής (22.03.2026).

Σχεδόν την ίδια στιγμή, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της την εξόντωση του ανώτερου διοικητή της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, Αμπού Χαλίλ Μπαρτζί.

«Η επιχείρηση κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ μόλις ξεκίνησε (…) Πρόκειται για μία μακρόπνοη επιχείρηση και είμαστε έτοιμοι για αυτήν», διαμήνυσε ο Ισραηλινός στρατηγός, Εγιάλ Ζαμίρ.

«Ετοιμαζόμαστε τώρα να ενισχύσουμε τις στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις και τα πλήγματα, κατ’ εφαρμογήν δομημένου σχεδίου. Δεν θα σταματήσουμε πριν απωθηθεί μακριά από τα σύνορα η απειλή και διασφαλισθεί μακροπρόθεσμη ασφάλεια για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», κατέληξε ο επικεφαλής του ισραηλινού γενικού επιτελείου.

«Προοίμιο χερσαίας εισβολής»

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε τις ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο κατά των γεφυρών και άλλων υποδομών χαρακτηρίζοντάς τις «προοίμιο χερσαίας εισβολής».

Ο Αούν κατήγγειλε «τη στοχοποίηση και την καταστροφή από το Ισραήλ υποδομών και ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων στον νότιο Λίβανο, κυρίως της γέφυρας Κασμίγε επάνω από τον ποταμό Λιτάνι και άλλων γεφυρών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της λιβανικής προεδρίας.

«Οι επιθέσεις αυτές συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και θεωρούνται προοίμιο χερσαίας εισβολής», δήλωσε ο Αούν αφού το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χερσαίες επιχειρήσεις διείσδυσης στον νότιο Λίβανο, έλαβε διαταγή να καταστρέψει όλες τις γέφυρες υπό το πρόσχημα ότι χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
78
73
35
33
31
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ισραήλ διατάζει τον IDF να κατεδαφίσει σπίτια και να καταστρέψει όλες τις γέφυρες κοντά στα σύνορα του Λιβάνου
Ο IDF λέει ότι οι στρατιώτες του πραγματοποιούν χερσαίους ελιγμούς και στοχευμένες επιδρομές σε μαχητές της Χεζμπολάχ και αποθήκες όπλων στον νότιο Λίβανο
Μεγάλο σύννεφο καπνού μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε μια γέφυρα, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, εν μέσω της αμερικανο-ισραηλινής σύγκρουσης με το Ιράν, κοντά στο Κασμίγιε του Λιβάνου
Τρεις πολυκατοικίες κατέρρευσαν έπειτα από ισχυρή έκρηξη στη Ρώμη - Δύο σοβαρά τραυματίες και 70 προληπτικές εκκενώσεις
Από την έκρηξη λόγω διαρροής υγραερίου και την επακόλουθη κατάρρευση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια, ενώ αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα να έχουν καταπλακωθεί από συντρίμμια
Ρώμη
Νέα απεργία στα ταξί: Χειρόφρενο ξανά αύριο Δευτέρα και συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ
«Την Δευτέρα βροντοφωνάζουμε με μια φωνή στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο των Ταξί για να ακουστεί από άκρη σε άκρη σε ολόκληρη την Ελλάδα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση
Ταξί 10
