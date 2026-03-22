Ισραήλ: Εξουδετερώσαμε τον ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός «θα εντείνει τις στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις» κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο προειδοποίησε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ με δηλώσεις του το βράδυ της Κυριακής (22.03.2026).

Σχεδόν την ίδια στιγμή, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της την εξόντωση του ανώτερου διοικητή της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, Αμπού Χαλίλ Μπαρτζί.

«Η επιχείρηση κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ μόλις ξεκίνησε (…) Πρόκειται για μία μακρόπνοη επιχείρηση και είμαστε έτοιμοι για αυτήν», διαμήνυσε ο Ισραηλινός στρατηγός, Εγιάλ Ζαμίρ.

«Ετοιμαζόμαστε τώρα να ενισχύσουμε τις στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις και τα πλήγματα, κατ’ εφαρμογήν δομημένου σχεδίου. Δεν θα σταματήσουμε πριν απωθηθεί μακριά από τα σύνορα η απειλή και διασφαλισθεί μακροπρόθεσμη ασφάλεια για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», κατέληξε ο επικεφαλής του ισραηλινού γενικού επιτελείου.

«Προοίμιο χερσαίας εισβολής»

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε τις ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο κατά των γεφυρών και άλλων υποδομών χαρακτηρίζοντάς τις «προοίμιο χερσαίας εισβολής».

Ο Αούν κατήγγειλε «τη στοχοποίηση και την καταστροφή από το Ισραήλ υποδομών και ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων στον νότιο Λίβανο, κυρίως της γέφυρας Κασμίγε επάνω από τον ποταμό Λιτάνι και άλλων γεφυρών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της λιβανικής προεδρίας.

«Οι επιθέσεις αυτές συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και θεωρούνται προοίμιο χερσαίας εισβολής», δήλωσε ο Αούν αφού το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χερσαίες επιχειρήσεις διείσδυσης στον νότιο Λίβανο, έλαβε διαταγή να καταστρέψει όλες τις γέφυρες υπό το πρόσχημα ότι χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ.