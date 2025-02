Ισραήλ: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των τεσσάρων νεκρών ομήρων- «Ορκίζομαι να πάρω εκδίκηση» λέει ο Νετανιάχου

Χιλιάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ και τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των τεσσάρων ομήρων, οι σοροί των οποίων παραδόθηκαν από τη Χαμάς, νωρίτερα σήμερα (20.02.2025) στο Ισραήλ.

Στην αρχή της συγκέντρωσης, το πλήθος τήρησε ενός λεπτού σιγή, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις οικογένειες των τεσσάρων πρώην ομήρων τους οποίους απήγαγε η Χαμάς κατά την αιματηρή επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ορκίστηκε ότι θα πάρει εκδίκηση από τη Χαμάς, αφού η οργάνωση παρέδωσε τέσσερα φέρετρα που περιείχαν τις σορούς, μεταξύ άλλων του βρέφους Κφιρ Μπίμπας και του τετράχρονου αδελφού του, του Αριέλ, των νεότερων ομήρων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η μητέρα τους σκοτώθηκε επίσης στη Γάζα, ενώ ο πατέρας τους επέζησε και απελευθερώθηκε στις αρχές του μήνα.

Οι Παλαιστίνιοι μαχητές παρέδωσαν τα τέσσερα μαύρα φέρετρα σε μια προσεκτικά ενορχηστρωμένη δημόσια επίδειξη, με δεκάδες ενόπλους της Χαμάς και πλήθη ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν.

Ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Φόλκερ Τουρκ, επέκρινε τον τρόπο που έγινε η παράδοση, χαρακτηρίζοντας «αποκρουστική» την «παρέλαση» των σορών. Υπενθύμισε επίσης ότι «με βάση το διεθνές δίκαιο» απαγορεύεται η βάναυση, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση» των λειψάνων ενός νεκρού και πρέπει να διασφαλίζεται «ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του νεκρού και της οικογένειάς του».

Παρά τη βροχή, πολλοί Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν στην άκρη του δρόμου, στα σύνορα με τη Γάζα, για να τιμήσουν τους νεκρούς, ενώ περνούσε η αυτοκινητοπομπή με τα φέρετρα.

«Στεκόμαστε εδώ μαζί, με την καρδιά μας συντετριμμένη, ο ουρανός κλαίει μαζί μας και προσευχόμαστε να δούμε καλύτερες ημέρες», είπε μια γυναίκα, η Εφράτ.

Στο Τελ Αβίβ συγκεντρώθηκε ένα πλήθος ανθρώπων στην πλατεία που βρίσκεται απέναντι από την έδρα του στρατού και η οποία έχει γίνει γνωστή με την ονομασία Πλατεία Ομήρων. Πολλοί έκλαιγαν.

Despite the cold, blustery weather Tel Aviv’s Hostages Square is absolutely crammed. Superstar Omer Adam cancelled his concert tonight, to sing for the families. Unlike PM Netanyahu, he apologizes, as a citizen, to the Nir Oz community. pic.twitter.com/0yV0M99pFg