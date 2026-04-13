Ισραήλ: Εντός ημερών η πόλη Μπιντ Τζμπέιλ στον νότιο Λίβανο θα είναι υπό τον πλήρη έλεγχό μας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ήδη κατέστρεψε και κατέκτησε το στάδιο της πόλης από όπου έβγαζαν συχνά ομιλίες οι ηγέτες της Χεζμπολάχ
Κατεστραμμένα κτίρια στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ / REUTERS/Florion Goga

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες στην Ουάσινγκτον για τον Λίβανο, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως εντός των επόμενων ημερών, η πόλη Μπιντ Τζμπέιλ στα νότια της χώρας θα είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του ισραηλινού στρατού.

Ο πλήρης επιχειρησιακός έλεγχος της πόλης Μπιντ Τζμπέιλ, στον νότιο Λίβανο, θα έχει επιτευχθεί εντός ημερών, με τους μαχητές της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, να έχουν πλέον περιορισμένη δυνατότητα να επιτεθούν στο βόρειο Ισραήλ από την περιοχή, δήλωσε σήμερα (13.04.2026) ένας στρατιωτικός αξιωματούχος του Ισραήλ.

Δείτε στο live του newsit.gr όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή.

«Μονάχα ένας μικρός αριθμός τρομοκρατών παραμένει στην περιοχή του Μπιντ Τζμπέιλ», πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Πρόσθεσε πως ο στρατός «εξουδετέρωσε τρομοκράτες καθώς εξέρχονταν από το νοσοκομείο στο Μπιντ Τζμπέιλ, ενώ εντόπισε πολλούς εκτοξευτές και όπλα».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ήδη κατέστρεψε και κατέκτησε το στάδιο της πόλης από όπου έβγαζαν συχνά ομιλίες οι ηγέτες της Χεζμπολάχ.

