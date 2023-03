Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (10.3.2023) ότι Εβραίος έποικος σκότωσε έναν Παλαιστίνιο, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια πηγή, σχεδίαζε επίθεση και ήταν οπλισμένος με μαχαίρια και εκρηκτικούς μηχανισμούς, σε πόλη στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

«Νωρίς σήμερα το πρωί ένας Παλαιστίνιος τρομοκράτης οπλισμένος με μαχαίρια και εκρηκτικούς μηχανισμούς έφτασε στην περιοχή του (εβραϊκού οικισμού) Ντορότ Ιλίτ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού εντόπισε τον τρομοκράτη και τον πυροβόλησε», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο στρατός του Ισραήλ.

Από την πλευρά του το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ενημερώθηκε από την Cogat, την υπηρεσία του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ που είναι αρμόδιο για τις πολιτικές δραστηριότητες στις παλαιστινιακές περιοχές, για τον θάνατο του 21χρονου Αμπντελκαρίμ Μπαντία αλ Σέιχ, ο οποίος σκοτώθηκε αφού «ένας έποικος πυροβόλησε εναντίον του» κοντά στην Καλκίλια, μια παλαιστινιακή πόλη κοντά στη Ντορότ Ιλίτ.

Συγγενείς του 21χρονου δήλωσαν στο Reuters ότι ήταν πιστός μουσουλμάνος, αλλά εξ όσων γνωρίζουν δεν ανήκε σε κάποια ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση. Οι ίδιοι επεσήμαναν ότι ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να κρατά το πτώμα του.

Abdul-Karim Badie Sheikh, a 21-year-old Palestinian, was shot and killed by Israeli occupation forces and settlers this morning from Ma'ale Shomron, an Israeli terror settlement in the West Bank.#SahabatPalestina_ID pic.twitter.com/G6eTKYQaqR