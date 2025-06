Ισραήλ: «Έχουμε πλήξει το 60% των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν» – Καρέ καρέ πλήγμα ισραηλινού UAV σε εκτοξευτή

Νέες πληροφορίες έδωσαν σήμερα (19.06.2025) στην δημοσιότητα στρατιωτικές πηγές πληροφόρησης του Ισραήλ, σχετικά με την πορεία της επιχείρησης «Rising Lion» εναντίον του Ιράν.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει το Ισραήλ από τις πρώτες ημέρες των εχθροπραξιών με το Ιράν, οι δύο αντικειμενικοί σκοποί των πολεμικών επιχειρήσεων είναι αφενός η εξουδετέρωση του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας και αφετέρου η καταστροφή των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.

Επτά ημέρες μετά την έναρξη των επιθέσεων, αρκετές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, όπως έγινε και σήμερα γνωστό με τις ισραηλινές επιθέσεις στον πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο Αράκ αλλά και στις πυρηνικές υποδομές του Νατάνζ.

The IDF releases footage showing its strike this morning on Iran’s Arak heavy water reactor.



The reactor was only partially built, and Iran had informed the IAEA that it planned to begin operating the facility next year.



The military says “the strike targeted the component… pic.twitter.com/VWZG4UG0fz — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 19, 2025

Από την άλλη, το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα πως τα δύο τρίτα, δηλαδή το 60% των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν έχει καταστραφεί και ότι πλέον η Ισλαμική Δημοκρατία διαθέτει τουλάχιστον 100 συστήματα εκτόξευσης για βλήματα τέτοιου είδους, όπως μετέδωσαν και οι «Times of Israel».

The Israeli Air Force carried out a wave of strikes in western Iran a short while ago, targeting Iranian ballistic missile infrastructure and Iranian soldiers, the IDF says.



Some 20 IAF fighter jets were involved in the strikes.



Additionally, an IAF drone hit trucks carrying… pic.twitter.com/kCNTN4tl8t — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 19, 2025

Μάλιστα, οι ισραηλινές δυνάμεις δημοσίευσαν βίντεο από την στιγμή που ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτυπούν ιρανικό στρατιωτικό εξοπλισμό και στρατιώτες που προσπαθούσαν να επισκευάσουν εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων που είχαν προηγουμένως χτυπηθεί.

Israeli Air Force drones struck Iranian engineering equipment and killed dozens of soldiers who were attempting to restore ballistic missile launch sites in Iran, the military says.



The IDF says that in recent days, it identified several attempts by the Iranian military to… pic.twitter.com/IPQLq8IAPJ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 19, 2025

«Μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν και κατέστρεψαν τον εξοπλισμό και εξουδετέρωσαν δεκάδες στρατιώτες του ιρανικού στρατού που επιχειρούσαν στην περιοχή», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι IDF.