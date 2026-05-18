Κύπρος: Ποτέ δεν εισήλθε στα χωρικά μας ύδατα ο στολίσκος Global Sumud με προορισμό τη Γάζα

Η Κύπρος εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με πορεία του στολίσκου Global Sumud ο οποίος είχε στόχο να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, κάτι που θα σήμαινε το «σπάσιμο» του ναυτικού αποκλεισμού που εφαρμόζει το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Όπως ήταν αναμενόμεο, ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν ανοικτά της Κύπρου τον στολίσκο Global Sumud για τη Γάζα που αποτελείται από μια πενηνταριά σκάφη τα οποία είχαν αποπλεύσει από την νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν μέσω του Χ οι οργανωτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό, το κυπριακό Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) ανακοίνωσε σήμερα (18.05.2026) ότι ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο στολίσκος Global Sumud για τη Γάζα, ενώ πρόσθεσε πως δεν έχει ληφθεί από το Κέντρο σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο «Νέαρχος».

Το ΚΣΕΔ τόνισε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί πάντοτε υπεύθυνα, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, περιλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας, καθώς και στις διεθνείς και εθνικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό».

Σε σχέση με τον διεθνή στολίσκο «που απέπλευσε με προορισμό τη Γάζα, σημειώνεται ότι ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ η διέλευση και οποιαδήποτε συναφής δραστηριότητα πραγματοποιήθηκαν σε διεθνή ύδατα, σε απόσταση 90 ναυτικών μιλίων από την Κύπρο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ΚΣΕΔ, αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση, «διερευνά κάθε πληροφορία που λαμβάνει και εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Εθνικού Σχεδίου “Νέαρχος”, όπου συντονίζει επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης με σκοπό την διάσωση ανθρώπινων ζωών, σε περίπτωση ναυτικού ή αεροπορικού ατυχήματος».

Επί του παρόντος, σημειώνεται «δεν έχει ληφθεί από το ΚΣΕΔ σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο και σε περίπτωση λήψης σήματος κινδύνου για ναυτικό ατύχημα το ΚΣΕΔ θα ανταποκριθεί σύμφωνα με τις διεθνείς του υποχρεώσεις» καταλήγει η ανακοίνωση.