Τουρκία: Άνδρας άνοιξε πυρ μέσα σε εστιατόριο κοντά στην Μερσίνη – 4 νεκροί και 8 τραυματίες

Ανθρωποκυνηγητό εξαπέλυσαν οι αρχές για τον εντοπισμό του δράστη
Συναγερμός σήμανε στην Τουρκία για πυροβολισμούς κοντά στην πόλη Μερσίνη, με έναν άνδρα να ανοίγει πυρ και να αφήνει πίσω του νεκρούς και τραυματίες, μέσα σε εστιατόριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν κοντά στην πόλη Μερσίνη, με τον άνδρα να πυροβολεί σε εστιατόριο στην Τουρκία και να σπέρνει τον πανικό σε υπαλλήλους και πελάτες.

Ο φερόμενος ως δράστης, εξακολουθεί να διαφεύγει, σύμφωνα με τα ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA.

 

 

Ο άνδρας φαίνεται να άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φεύγοντας από το σημείο συνέχισε να πυροβολεί σε διαφορετικές περιοχές της πόλης.

Από τους πυροβολισμούς κατά μήκος της διαδρομής του δράστη τραυματίστηκαν επίσης οκτώ άτομα, τα οποίαμεταφέρθηκαν στο τοπικό κρατικό νοσοκομείο, με τον αριθμό των τραυματιών να μην αποκλείεται να ανέβει.

 

 

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις χωροφυλακής και ασθενοφόρα, ενώ έχει δημιουργηθεί εκτεταμένος κλοιός ασφαλείας.

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου, με τη συνδρομή και ελικοπτέρου.

