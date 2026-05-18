Τουρκία: Άνδρας άνοιξε πυρ μέσα σε εστιατόριο κοντά στην Μερσίνη – 4 νεκροί και 8 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην Τουρκία για πυροβολισμούς κοντά στην πόλη Μερσίνη, με έναν άνδρα να ανοίγει πυρ και να αφήνει πίσω του νεκρούς και τραυματίες, μέσα σε εστιατόριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν κοντά στην πόλη Μερσίνη, με τον άνδρα να πυροβολεί σε εστιατόριο στην Τουρκία και να σπέρνει τον πανικό σε υπαλλήλους και πελάτες.

Ο φερόμενος ως δράστης, εξακολουθεί να διαφεύγει, σύμφωνα με τα ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA.

SON DAKİKA



Pompalı tüfekli saldırgan Mersin’i kana buladı: 4 ölü 8 yaralı!



Mersin Tarsus’ta Metin Ö. adlı kişinin düzenlediği pompalı tüfekli saldırlarda restoran sahibi Sabri Pan ve Ahmet Ercan Can’ın da arasında bulunduğu 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

— Çetin AYDIN (@cacetinaydin) May 18, 2026

Ο άνδρας φαίνεται να άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φεύγοντας από το σημείο συνέχισε να πυροβολεί σε διαφορετικές περιοχές της πόλης.

Από τους πυροβολισμούς κατά μήκος της διαδρομής του δράστη τραυματίστηκαν επίσης οκτώ άτομα, τα οποίαμεταφέρθηκαν στο τοπικό κρατικό νοσοκομείο, με τον αριθμό των τραυματιών να μην αποκλείεται να ανέβει.

Mersin’in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.



Olayın ardından kaçan şüpheli Metin Ö.'nün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. — ENSONHABER (@ensonhaber) May 18, 2026

Pompalı Tüfekli Dehşet: 4 Kişi Hayatını Kaybetti



Mersin’in Tarsus ilçesinde restorana düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



17 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) May 18, 2026

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις χωροφυλακής και ασθενοφόρα, ενώ έχει δημιουργηθεί εκτεταμένος κλοιός ασφαλείας.

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου, με τη συνδρομή και ελικοπτέρου.