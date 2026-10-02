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Ένταση στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» στην Ολλανδία: «Η Χαμάς δολοφόνησε την οικογένειά μου, πού είναι αυτό στην ταινία σας;»

Κύμα αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει το ντοκιμαντέρ των Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ για τη μαζική θανάτωση των Παλαιστίνιων στη Γάζα
Ένταση στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» στην Ολλανδία: «Η Χαμάς δολοφόνησε την οικογένειά μου, πού είναι αυτό στην ταινία σας;»
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Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» σε κινηματογράφο στην Ολλανδία. Γυναίκα που επέζησε από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, διέκοψε την προβολή και αντέδρασε, κατηγορώντας τους δημιουργούς για υποστήριξη των Παλαιστίνιων.

Η Σαμπίν Τάασα, επιζήσασα του μακελειού που έκαναν τα μέλη της Χαμάς στο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου του 2023 έχασε τον σύζυγό της και τον γιο της. Κατά την προβολή του ντοκιμαντέρ σε κινηματογράφο στην Ολλανδία, άρπαξε το μικρόφωνο και επιτέθηκε λεκτικά κατά των Ισραηλινών σκηνοθετών, Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ.

«Κοιτάξτε με στα μάτια. Μιλάτε για παράπλευρες απώλειες; Ο σύζυγός μου και ο γιος μου δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς. Πού φαίνεται αυτό στην ταινία σας;» φώναξε προς τους σκηνοθέτες.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media φαίνονται κάποιοι από τους θεατές να νευριάζουν και να απαντούν: «Δεν μας νοιάζει, πρέπει να ντρέπεστε, δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα!». 

Στη συνέχεια, άνδρες ασφαλείας απομάκρυναν τη Σαμπίν από την την αίθουσα.

Το ντοκιμαντέρ «NAZA» επιχειρεί να παρουσιάσει τους μηχανισμούς πίσω από τη μεθοδευμένη μαζική θανάτωση Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει ξεσηκωθεί κύμα αντιδράσεων τόσο εντός του Ισραήλ όσο και σε συγγενείς θυμάτων από όλον τον κόσμο, που σκοτώθηκαν την ημέρα της επίθεσης στο μουσικό φεστιβάλ.

Μάλιστα οι δημιουργοί απειλούνται και με αφαίρεση της ιθαγένειάς τους.

Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε υπό άκρα μυστικότητα, τη νύχτα, σε ταράτσες του Τελ Αβίβ και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με 24 αξιωματικούς των ισραηλινών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιώτες.

Στην 80λεπτη ταινία, οι μάρτυρες περιγράφουν πώς διάφορα τεχνολογικά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων Τεχνητή Νοημοσύνη, επέτρεψαν στον ισραηλινό στρατό να εντοπίζει, μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, φερόμενα μέλη της Χαμάς και τις οικογένειές τους και στη συνέχεια να τα πλήττει αδιακρίτως σπίτια τους. Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματικός υποστηρίζει στο ντοκιμαντέρ ότι έως και 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς που είχαν στόχο έναν μόνο ανθρώπινο στόχο.

Ο τίτλος «NAZA» προέρχεται από ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται από τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών για τις λεγόμενες «παράπλευρες απώλειες» και αναφέρεται στον αριθμό αμάχων που εκτιμάται ότι θα σκοτωθούν σε μια αεροπορική επιδρομή.

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