Γαλλία: Χάος από τις διαδηλώσεις – Έκαψαν γυναίκα στο πρόσωπο, ξυλοκόπησαν αστυνομικό, συγκλονιστικά βίντεο

Χάος επικρατεί στη Γαλλία από τις διαδηλώσεις των μαθητών που έχουν συνοδευτεί από δεκάδες προσαγωγές, ενώ σάλο έχει προκαλέσει ένα βίντεο από επίθεση σε γυναίκα αστυνομικό.

Το βίντεο που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στη Γαλλία δείχνει τον ξυλοδαρμό μιας γυναίκας αστυνομικού από μαθητές και διαδηλωτές κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

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Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στα προάστια του Παρισιού όπου η γυναίκα αστυνομικός για άγνωστο λόγο βρέθηκε μόνη της κοντά στους διαδηλωτές οι οποίοι άρχισαν να την καταδιώκουν.

Στη συνέχεια ένας από τους διαδηλωτές της βάζει τρικλοποδιά με συνέπεια η αστυνομικός να πέσει στο έδαφος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να το εκμεταλλευτούν οι υπόλοιποι διαδηλωτές, καθώς την πλησίασαν και άρχισαν να την κλωτσούν.

🚨🇫🇷 FLASH | À Paris, une policière poursuivie par plusieurs émeutiers a été mise à terre après avoir été fauchée par-derrière. https://t.co/j4TX62bHFG — Cerfia (@CerfiaFR) October 1, 2026

Σοκάρει ένα ακόμη βίντεο που μια γυναίκα φέρεται να λέει στους διαδηλωτές να μην βανδαλίζουν την πόλη και ένας την καίει βάζοντας φωτιά σε σπρέι το οποίο ρίχνει στο πρόσωπό της.

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A French woman tells one of the rioters a second or third-generation migrant—not to vandalize her city.



He responds by trying to set her face on fire.



France has committed suicide. Hindi pic.twitter.com/PRd2r2rPfx — Nayika .. (@nayika_nayika) October 2, 2026

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία έχουν πάρει πάντως μια βίαιη τροπή, με την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για «αστικές ταραχές» κατηγορώντας τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί. Οι αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη σχεδόν 2.000 προσαγωγές, επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορί την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότεροι από τους 1.949 προσαχθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας, ιδίως κατά της αρχής. Από τις προσαγωγές, 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για 305 τραυματίες αστυνομικούς και χωροφύλακες.

Σήμερα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά περί τα 400 σχολεία, που πάντως θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση, ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ.

Ο κ. Ζεφρέ δήλωσε ακόμη ότι 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του υπουργείου Παιδείας έχουν τραυματιστεί αφότου άρχισαν οι κινητοποιήσεις.

🟠 #BREAKING FRANCE IS BURNING – FAR-LEFT AGITATOR ARRESTED AFTER TELLING TEENAGERS TO BURN DOWN THE ÉLYSÉE PALACE 🟠



You won't see this anywhere in the mainstream media.



High schools are ablaze. Outside Marseille’s Lycée Saint-Exupéry, a radical mob hijacked a fire truck and… pic.twitter.com/3SxaHsKb37 — One News Australia (@OneNewsAu) October 2, 2026

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε χθες Πέμπτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς οι διαδηλώσεις μαθητών εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Προχθές Τετάρτη, είχαν ανακοινωθεί ήδη 600 συλλήψεις, με τις κατηγορίες να συμπεριλαμβάνουν εμπρησμούς και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

Civil War like situation in France. Government lost control.

There is no law and order.

Rioters are roaming freely and Police not able to control. pic.twitter.com/LSKgrDsUnX — Nayika .. (@nayika_nayika) October 2, 2026

Οι μαζικές κινητοποιήσεις πλέον εξαπλώνονται στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημιουπόλεις, σύμφωνα με την Union Étudiante, οργάνωση του γαλλικού φοιτητικού κινήματος.

Κάποιες από τις χθεσινές διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές, με μαθητές να καταγγέλλουν την κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων, τον μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις και τις ελλείψεις καθηγητών, όμως σε άλλες αναφέρθηκαν βίαια επεισόδια και βανδαλισμοί.

🇫🇷 Rioters in Marseille doused the principal of a high school with gas and threatened to set them on FIRE!



The chaos broke out across France, with schools set on fire and even fire trucks destroyed. pic.twitter.com/tWZmQCFn32 — Trumpusa1 (@Trumpusa1A1) October 1, 2026

Μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία πρόβαλαν πρωτίστως τα επεισόδια, αναφερόμενα επίσης σε επιθέσεις εναντίον στάσεων λεωφορείων και μέσων μαζικής μεταφοράς και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία σε κάποιες τοποθεσίες.

Absolute chaos across France:



625 arrests

83 police officers attacked

32 teachers injured

Hundreds of schools burned down

Vehicles and churches set on fire



North African and far-left students have declared war against the French state. pic.twitter.com/zTSE5L0vFU — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) October 1, 2026

Στη Νάντη, πυρπολήθηκαν κάδοι σκουπιδιών και εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα, ενώ η είσοδος σχολείου βρισκόταν για κάποια ώρα στις φλόγες. Στη Μασαλία, πυρπολήθηκε όχημα του πυροσβεστικού σώματος.

Το υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι η κατάσταση πλέον δεν έχει καμιά σχέση με θεμιτές διεκδικήσεις, κάνοντας λόγο για «αστικές ταραχές» και κατηγορώντας την Ανυπότακτη Γαλλία (LFI, ριζοσπαστική αριστερά) για υποκίνησή τους, για «οργανωμένη μηχανορραφία». Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη «συνωμοσιολογία» και τακτικές «φθοράς» και «πρόκλησης».