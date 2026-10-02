Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Γαλλία: Χάος από τις διαδηλώσεις – Έκαψαν γυναίκα στο πρόσωπο, ξυλοκόπησαν αστυνομικό, συγκλονιστικά βίντεο

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν γίνει σχεδόν 2.000 προσαγωγές, ενώ 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του υπουργείου Παιδείας έχουν τραυματιστεί αφότου άρχισαν οι κινητοποιήσεις
Διαδηλώσεις στη Γαλλία
REUTERS/Abdul Saboor
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Χάος επικρατεί στη Γαλλία από τις διαδηλώσεις των μαθητών που έχουν συνοδευτεί από δεκάδες προσαγωγές, ενώ σάλο έχει προκαλέσει ένα βίντεο από επίθεση σε γυναίκα αστυνομικό.

Το βίντεο που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στη Γαλλία δείχνει τον ξυλοδαρμό μιας γυναίκας αστυνομικού από μαθητές και διαδηλωτές κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.  

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στα προάστια του Παρισιού όπου η γυναίκα αστυνομικός για άγνωστο λόγο βρέθηκε μόνη της κοντά στους διαδηλωτές οι οποίοι άρχισαν να την καταδιώκουν.

Στη συνέχεια ένας από τους διαδηλωτές της βάζει τρικλοποδιά με συνέπεια η αστυνομικός να πέσει στο έδαφος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να το εκμεταλλευτούν οι υπόλοιποι διαδηλωτές, καθώς την πλησίασαν και άρχισαν να την κλωτσούν.

Σοκάρει ένα ακόμη βίντεο που μια γυναίκα φέρεται να λέει στους διαδηλωτές να μην βανδαλίζουν την πόλη και ένας την καίει βάζοντας φωτιά σε σπρέι το οποίο ρίχνει στο πρόσωπό της.

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία έχουν πάρει πάντως μια βίαιη τροπή, με την κυβέρνηση του  Εμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για «αστικές ταραχές» κατηγορώντας τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί. Οι αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη σχεδόν 2.000 προσαγωγές, επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορί την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότεροι από τους 1.949 προσαχθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας, ιδίως κατά της αρχής. Από τις προσαγωγές, 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για 305 τραυματίες αστυνομικούς και χωροφύλακες.

Σήμερα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά περί τα 400 σχολεία, που πάντως θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση, ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ.

Ο κ. Ζεφρέ δήλωσε ακόμη ότι 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του υπουργείου Παιδείας έχουν τραυματιστεί αφότου άρχισαν οι κινητοποιήσεις.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε χθες Πέμπτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς οι διαδηλώσεις μαθητών εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Προχθές Τετάρτη, είχαν ανακοινωθεί ήδη 600 συλλήψεις, με τις κατηγορίες να συμπεριλαμβάνουν εμπρησμούς και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις πλέον εξαπλώνονται στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημιουπόλεις, σύμφωνα με την Union Étudiante, οργάνωση του γαλλικού φοιτητικού κινήματος.

Κάποιες από τις χθεσινές διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές, με μαθητές να καταγγέλλουν την κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων, τον μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις και τις ελλείψεις καθηγητών, όμως σε άλλες αναφέρθηκαν βίαια επεισόδια και βανδαλισμοί.

Μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία πρόβαλαν πρωτίστως τα επεισόδια, αναφερόμενα επίσης σε επιθέσεις εναντίον στάσεων λεωφορείων και μέσων μαζικής μεταφοράς και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία σε κάποιες τοποθεσίες.

Στη Νάντη, πυρπολήθηκαν κάδοι σκουπιδιών και εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα, ενώ η είσοδος σχολείου βρισκόταν για κάποια ώρα στις φλόγες. Στη Μασαλία, πυρπολήθηκε όχημα του πυροσβεστικού σώματος.

Το υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι η κατάσταση πλέον δεν έχει καμιά σχέση με θεμιτές διεκδικήσεις, κάνοντας λόγο για «αστικές ταραχές» και κατηγορώντας την Ανυπότακτη Γαλλία (LFI, ριζοσπαστική αριστερά) για υποκίνησή τους, για «οργανωμένη μηχανορραφία». Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη «συνωμοσιολογία» και τακτικές «φθοράς» και «πρόκλησης».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
182
154
118
90
89
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Ευρώπη «φλέγεται»: Το 52% της γηραιάς ηπείρου βίωσε πολύ ισχυρή θερμική καταπόνηση το καλοκαίρι
Το καλοκαίρι αυτό σημαδεύτηκε ακόμη από ξηρές συνθήκες, με τις πιο χαμηλές ποτάμιες ροές που έχουν καταγραφτεί ποτέ από την έναρξη της τήρησης στοιχείων για αυτές το 1992
iStock
Ένταση στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» στην Ολλανδία: «Η Χαμάς δολοφόνησε την οικογένειά μου, πού είναι αυτό στην ταινία σας;»
Κύμα αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει το ντοκιμαντέρ των Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ για τη μαζική θανάτωση των Παλαιστίνιων στη Γάζα
Ένταση στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» στην Ολλανδία: «Η Χαμάς δολοφόνησε την οικογένειά μου, πού είναι αυτό στην ταινία σας;»
Newsit logo
Newsit logo