Ισραήλ: Η πόλη Μπινγιαμίνα δέχτηκε επίθεση με drone με απολογισμό 20 τραυματίες

Επίθεση με drone σημειώθηκε στο βόρειο Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής (13.10.2024). Ο απολογισμός είναι τουλάχιστον 20 τραυματίες, κάτοικοι της πόλης Μπινγιαμίνα.

Όπως μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, ορισμένοι από τους τραυματίες της επιδρομής με drone, πιθανότατα από τον νότιο Λίβανο, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ambulances continue to transport Wounded Soldiers from the Site of the Drone Attack in Binyamina near the City of Haifa, with Injuries now up to 20, while 3-5 are said to be in Serious/Critical Condition. pic.twitter.com/rosxx111py